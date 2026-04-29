EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände einen beispiellosen Weltrekord von 5,078 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 13,3 Milliarden US-Dollar belaufen



29.04.2026 / 00:30 CET/CEST

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Bitmine hält mehr als 4,21 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 10 Monaten bereits 84 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme Bitmine wird mit Wirkung zum 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") hochgestuft Bitmine verfügt über 3.701.589 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.369 US-Dollar pro ETH einem Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar entspricht MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt Bitmine hält Anteile im Wert von 91 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglichen Bitmine Crypto + gesamte Barbestände + "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 13,3 Milliarden US-Dollar, darunter 5,078 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 940 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptowährungsbestände Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze Bitmine ist die 129. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 845 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt) Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben NORWALK, Conn., 29. April 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE:BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert seiner Bestände aus Kryptowährungen + Barmitteln + Moonshots auf 13,3 Milliarden US-Dollar beläuft. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") aufsteigen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "BMNR" gehandelt. Zum 26. April 2026 um 16:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.078.386 ETH zu einem Kurs von 2.369 USD pro ETH (Coinbase, NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 91 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 940 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,21 % des ETH-Gesamtangebots (von 120,7 Millionen ETH) aus. "Die ETH-Bestände von Bitmine haben in der vergangenen Woche die 5-Millionen-Marke überschritten", erklärte Thomas "Tom" Lee, Chairman von Bitmine. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Erwerb von 5 % des ETH-Angebots. Und dieses Tempo der Akkumulation ist erstaunlich - es hat nur 10 Monate gedauert, um 5 Millionen zu erreichen." "Mehrere aktuelle Forschungsberichte, darunter die neueste Studie von Etherealize , legen nahe, dass ETH ein 'Wertspeicher' ist und als Sicherheit dienen wird, da digitale Vermögenswerte zunehmend in Finanztransaktionen zum Einsatz kommen. Diese neue Rolle von ETH wurde wohl durch seine überdurchschnittliche Wertentwicklung seit Beginn des Iran-Kriegs unter Beweis gestellt. ETH hat den S&P 500 seit Kriegsbeginn um 1.696 Basispunkte übertroffen und bleibt (neben den Rohölpreisen) der Vermögenswert mit der weltweit besten Wertentwicklung", erklärte Lee. "Darüber hinaus profitiert Ethereum weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens agentischer KI-Systeme. Unserer Ansicht nach ist es von großer Bedeutung, dass ETH die beste 'Wertspeicherwährung in Kriegszeiten' ist und seit Kriegsbeginn die führende Anlage darstellt", sagte Lee. "Bitmine hat das erhöhte Tempo beim Kauf von ETH in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da sich ETH nach unserem Basisszenario in der Endphase des 'Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 101.901 ETH erworben, was das höchste Kaufvolumen seit der Woche vom 15. Dezember 2025 darstellt", erklärte Lee. Bitmine hat kürzlich MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Obwohl MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestaked. Zum 26. April 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der gestakten ETH von Bitmine auf 3.701.589 (8,8 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.369 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestaked als jedes andere Unternehmen weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 363 Millionen US-Dollar pro Jahr (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 3,033 %)", erklärte Lee. "Die annualisierten Staking-Erträge belaufen sich nun auf 264 Millionen Dollar. Und diese 3,7 Millionen ETH machen etwa 73 % der 5,08 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) liegt bei 3,028 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 3,033 % (annualisiert) erzielten", fuhr Lee fort. Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 780.897 BTC im Wert von 58,2 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine ist nach wie vor das größte ETH-Treasury der Welt. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 845 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 24. April 2026) und belegte damit Platz 129 in den USA - hinter Nike Inc. (Platz 128) und vor Comfort Systems USA (Platz 130) unter 5.704 in den USA notierten Aktien ( statista.com und Fundstrat Research) . Der GENIUS Act und das "ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) Fortschritte und Erreichung der Unternehmensziele im Zusammenhang mit dem Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative "Alchemy of 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Wertentwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Einstufung als "Wertspeicher in Krisenzeiten" und seiner Wertentwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der zukünftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes, einschließlich Aussagen, dass sich ETH möglicherweise in der "Endphase des Mini-Krypto-Winters" befindet; (iv) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien wertsteigernd einzuziehen, und zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, dessen Expansion zur Bedienung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner sowie die prognostizierten jährlichen Staking-Erträge und -Prämien; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Wall-Street-Tokenisierung auf der Blockchain und zu agentischen KI-Systemen, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und des SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum, das Aktienrückkaufprogramm und geplante zukünftige Geschäftsaktivitäten zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung und SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966009/BITMINE_Weekly_Update__5.jpg

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