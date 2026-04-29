Mali liefert den Cashflow, die Elfenbeinküste die Fantasie - so lautet die einfache Rechnung bei Desert Gold. Während die meisten Juniors noch um ihre nächste Finanzierung kämpfen bauen die Kanadier bereits eine Gravity-Anlage. Die Genehmigungen liegen vor, das Geld ist da, der Bau läuft. Wer jetzt wartet, zahlt später mehr. Denn sobald die erste Unze Gold gefördert ist, verändert sich die Bewertungslogik fundamental. In diesem Artikel klärt sich, warum dieser Zeitpunkt vor der Produktion der reizvollere Einstieg sein könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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