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Dow Jones News
29.04.2026 06:15 Uhr
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(1)

AUSBLICK/Porsche auch im 1. Quartal auf Talfahrt

DJ AUSBLICK/Porsche auch im 1. Quartal auf Talfahrt

Von Markus Klausen

DOW JONES--Wie die meisten Autohersteller wird auch Porsche von dem anhaltend widrigen Umfeld in China belastet. Analysten rechnen im Konsens zur Vorlage der Finanzkennzahlen für das erste Quartal am Mittwoch mit einem leichten Umsatzrückgang, der Gewinn dürfte um rund ein Viertel gesunken sein. Die operative Rendite sollte auch spürbar gesunken sein. Allerdings sollte Porsche leicht über der angepeilten Rendite für das Gesamtjahr liegen. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass das Management um CEO Michael Leiters die Jahresprognose bestätigen dürfte.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

MARGE WEITER SCHWACH: Die Profitabilität des Sportwagenherstellers liegt weiterhin meilenweit unter den eigenen Ansprüchen. Analysten trauen Porsche für das erste Quartal eine operative Rendite von 6,6 Prozent zu nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Damit würde das Unternehmen zumindest in der oberen Hälfte des Prognosebandbreite für das Gesamtjahr liegen von 5,5 bis 7,5 Prozent. Analysten der Royal Bank of Scotland zufolge dürfte Porsche vom Absatz diverser Modelle mit im Schnitt höheren Rendite profitiert haben (GT-Modelle).

ANHALTENDE BELASTUNGEN: Zusätzlich zum schwierigen Umfeld auf dem größten Automarkt China wird Porsche nach wie vor von im Vergleich zum Vorjahr wohl höheren US-Importzöllen 2026 (+100 Millionen Euro) und Kosten für den Konzernumbau belastet. In der Summe dürften allein dafür dieses Jahr 800 Millionen bis 900 Millionen Euro fällig werden.

PROGNOSE-BESTÄTIGUNG ERWARTET: Porsche sollte den bisherigen Ausblick bestätigen für 2026, wonach der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen wird. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen. 

===.                PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL            1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz             8.417  -5%  10  8.860 
Operatives Ergebnis        557  -27%  10   760 
Operative Umsatzrendite      6,6   --  --   8,6 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   385  -25%   9   517 
Ergebnis je Vorzugsaktie     0,43  -25%   3  0,57 
Netto-Cashflow Automobile     567 +187%   4   198 
 
.                PROG  PROG PROG 
GESAMTJAHR            Gj26  ggVj Zahl  Gj25 
Umsatz             35.547  -2%  16 36.272 
Operatives Ergebnis       2.297 +456%  16   413 
Operative Umsatzrendite      6,5   --  --   1,1 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  1.634 +279%  16   431 
Ergebnis je Vorzugsaktie     1,72 +258%   8  0,48 
Netto-Cashflow Automobile    1.741  +15%  10  1.510 
Dividende je Vorzugsaktie    1,08  +7%  13  1,01 
===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens, Prognosen von Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

DJ AUSBLICK/Porsche auch im 1. Quartal auf Talfahrt

Von Markus Klausen

DOW JONES--Wie die meisten Autohersteller wird auch Porsche von dem anhaltend widrigen Umfeld in China belastet. Analysten rechnen im Konsens zur Vorlage der Finanzkennzahlen für das erste Quartal am Mittwoch mit einem leichten Umsatzrückgang, der Gewinn dürfte um rund ein Viertel gesunken sein. Die operative Rendite sollte auch spürbar gesunken sein. Allerdings sollte Porsche leicht über der angepeilten Rendite für das Gesamtjahr liegen. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass das Management um CEO Michael Leiters die Jahresprognose bestätigen dürfte.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

MARGE WEITER SCHWACH: Die Profitabilität des Sportwagenherstellers liegt weiterhin meilenweit unter den eigenen Ansprüchen. Analysten trauen Porsche für das erste Quartal eine operative Rendite von 6,6 Prozent zu nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Damit würde das Unternehmen zumindest in der oberen Hälfte des Prognosebandbreite für das Gesamtjahr liegen von 5,5 bis 7,5 Prozent. Analysten der Royal Bank of Scotland zufolge dürfte Porsche vom Absatz diverser Modelle mit im Schnitt höheren Rendite profitiert haben (GT-Modelle).

ANHALTENDE BELASTUNGEN: Zusätzlich zum schwierigen Umfeld auf dem größten Automarkt China wird Porsche nach wie vor von im Vergleich zum Vorjahr wohl höheren US-Importzöllen 2026 (+100 Millionen Euro) und Kosten für den Konzernumbau belastet. In der Summe dürften allein dafür dieses Jahr 800 Millionen bis 900 Millionen Euro fällig werden.

PROGNOSE-BESTÄTIGUNG ERWARTET: Porsche sollte den bisherigen Ausblick bestätigen für 2026, wonach der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen wird. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen. 

===.                PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL            1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz             8.417  -5%  10  8.860 
Operatives Ergebnis        557  -27%  10   760 
Operative Umsatzrendite      6,6   --  --   8,6 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   385  -25%   9   517 
Ergebnis je Vorzugsaktie     0,43  -25%   3  0,57 
Netto-Cashflow Automobile     567 +187%   4   198 
 
.                PROG  PROG PROG 
GESAMTJAHR            Gj26  ggVj Zahl  Gj25 
Umsatz             35.547  -2%  16 36.272 
Operatives Ergebnis       2.297 +456%  16   413 
Operative Umsatzrendite      6,5   --  --   1,1 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  1.634 +279%  16   431 
Ergebnis je Vorzugsaktie     1,72 +258%   8  0,48 
Netto-Cashflow Automobile    1.741  +15%  10  1.510 
Dividende je Vorzugsaktie    1,08  +7%  13  1,01 
===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens, Prognosen von Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 23:45 ET (03:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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