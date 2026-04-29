Der Börse ist nicht verborgen geblieben, dass Drohnen in der modernen Kriegsführung eine Schlüsselrolle spielen. Alles, was mit unbemannter Luftfahrt zu tun hat, wurde zeitweise gekauft, als gäbe es kein Morgen. Doch seit Herbst 2025 ist der Höhenflug vorbei. Selbst auf gute Nachrichten reagieren die Kurse kaum mehr - Folge der hohen Bewertungen. Werden Aktien wie AeroVironment, Volatus Aerospace und DroneShield wieder abheben? Und - falls ja - macht es mehr Sinn, in Unternehmen zu investieren, die Drohnen herstellen, oder in solche, die sie abschießen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de