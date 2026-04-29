Der DAX zeigte sich auch am gestrigen Handelstag träge und orientierungslos. Nach einem mauen Wochenauftakt treten Anleger weiter auf der Stelle - der Leitindex bewegte sich wie in den letzten Handelstagen auch um die 24.125-Punkte-Marke herum. Durch den starken Anstieg der Indizes in den letzten vier Wochen agieren die Investoren derzeit vorsichtig und verhalten sich bzgl. der bevorstehenden Zinsentscheidungen und US-Quartalszahlen eher zurück. Teilweise realisieren die Investoren auch ihre angelaufenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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