EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Siltronic schließt erstes Quartal 2026 im Rahmen der Erwartungen ab



29.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com Siltronic schließt erstes Quartal 2026 im Rahmen der Erwartungen ab - Umsatzrückgang um 17,5 Prozent auf EUR 306,5 Mio. gegenüber einem durch unterjährige Lieferverschiebungen begünstigten starken Vorquartal - EBITDA-Marge reduzierte sich gegenüber Vorquartal von 23,3 Prozent auf 21,2 Prozent - Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz bei einem erwarteten Wechselkurs von EUR/USD 1,18 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr, ohne FX- und SD-Effekte [1] auf Vorjahresniveau

EBITDA-Marge zwischen 20 und 24 Prozent München, Deutschland, 29. April 2026 - Das erste Quartal 2026 der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) verlief im Rahmen der kommunizierten Erwartungen. So lag der Umsatz mit EUR 306,5 Mio. deutlich unter dem Niveau des vierten Quartals 2025 (EUR 371,6 Mio.). Die EBITDA-Marge belief sich auf 21,2 Prozent. "Der Start in das Geschäftsjahr 2026 fiel wie erwartet verhalten aus. Erfreulich ist, dass sich das Wachstum in den KI-getriebenen Endmärkten weiter verstärkt hat. Die Kapazitätsengpässe unserer Kunden im Bereich Speicherchips sowie die anhaltend hohen Lagerbestände bei 200 mm-Produkten dämpfen jedoch die Euphorie. Geopolitische Unsicherheiten durch die Geschehnisse im Nahen Osten haben aktuell noch keine direkten Auswirkungen auf unser Geschäft. Insgesamt präsentieren sich die Endmärkte robust, gleichwohl beobachten wir die Lage sehr aufmerksam", kommentiert Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG, die Entwicklung.

Geschäftsentwicklung Q1 2026 Veränderung Q1 2026 Q4 2025 Q1 2025 Q1 zu Q4 Q1 zu Q1 Umsatzerlöse EUR Mio. 306,5 371,6 345,8 -65,1 -39,3 Herstellungskosten EUR Mio. -332,7 -371,9 -290,9 39,2 -41,8 Bruttoergebnis EUR Mio. -26,2 -0,3 54,9 -25,9 -81,1 Bruttomarge in % -8,5 -0,1 15,9 EBITDA EUR Mio. 65,1 86,4 78,3 -21,3 -13,2 EBITDA-Marge in % 21,2 23,3 22,6 Abschreibung abzgl. Zuschreibungen EUR Mio. -117,5 -120,1 -63,4 2,6 -54,1 EBIT EUR Mio. -52,4 -33,6 14,9 -18,8 -67,3 EBIT-Marge in % -17,1 -9,0 4,3 Finanzergebnis EUR Mio. -11,8 -10,8 -7,4 -1,0 -4,4 Ergebnis vor Ertragsteuern EUR Mio. -64,2 -44,4 7,5 -19,8 -71,7 Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio. -2,6 -8,4 -3,2 5,8 0,6 Steuerquote in % -4 -19 43 Periodenergebnis EUR Mio. -66,8 -52,8 4,3 -14,0 -71,1 Ergebnis je Aktie In EUR -1,92 -1,48 0,08 -0,44 -2,00

Siltronic erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von EUR 306,5 Mio., und lag damit um 17,5 Prozent unter dem Niveau des vierten Quartals 2025 (EUR 371,6 Mio.). Diese Entwicklung ist zum einen auf eine deutliche Reduktion der verkauften Waferfläche im Vergleichszeitraum zurückzuführen. Im Vorquartal verzeichnete Siltronic infolge von Lieferverschiebungen vom dritten Quartal 2025 sowie von Anfang 2026 in das Schlussquartal 2025 eine hohe Absatzmenge. Zum anderen wirkten sich im ersten Quartal 2026 Produktmixeffekte negativ auf die Umsatzentwicklung aus. Der EUR/USD-Wechselkurs war im Berichtszeitraum mit durchschnittlich 1,17 im Vergleich zum Vorquartal (Q4 2025: 1,16) nahezu stabil und hatte daher keinen nennenswerten Einfluss auf den Umsatz. Die Herstellungskosten sanken gegenüber dem vierten Quartal 2025 um 10,5 Prozent auf EUR 332,7 Mio. Ausschlaggebend für die Reduktion war die verringerte verkaufte Waferfläche, die zu einer niedrigeren Fixkostenverdünnung führte. Dadurch sank die Bruttomarge von -0,1 Prozent (Q4 2025) auf -8,5 Prozent im ersten Quartal 2026. Die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sind im sequenziellen Quartalsvergleich um EUR 2,6 Mio. gestiegen. Die im Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen ausgewiesenen Währungseffekte inklusive Sicherungsgeschäften, unter anderem zur Absicherung einer Ölpreiskomponente in Stromlieferverträgen, beliefen sich auf EUR 11,4 Mio., nach EUR 2,7 Mio. im vierten Quartal 2025. Infolge des rückläufigen Umsatzes erreichte das EBITDA in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres EUR 65,1 Mio. und lag damit erwartungsgemäß deutlich unter dem Niveau des Vorquartals (EUR 86,4 Mio.). Die EBITDA-Marge verringerte sich von 23,3 Prozent auf 21,2 Prozent. Die Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch im EBIT wider, das sich von EUR -33,6 Mio. im vierten Quartal 2025 auf EUR -52,4 Mio. im ersten Quartal 2026 reduzierte. Der Aufwand für Ertragsteuern ist im Quartalsvergleich deutlich auf EUR 2,6 Mio. zurückgegangen (Q4 2025: EUR 8,4 Mio.). Der höhere Steueraufwand im Vorquartal war auf die Abwertung latenter Steuern zurückzuführen. Der Periodenverlust belief sich damit auf EUR 66,8 Mio., nach EUR 52,8 Mio. im Schlussquartal 2025. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfielen hiervon EUR -57,7 Mio., das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -1,92 (Q4 2025: EUR -1,48). Entwicklung von Eigenkapital, Netto-Cashflow und Nettofinanzverschuldung EUR Mio. 31.3.2026 31.12.2025 Veränderung Eigenkapital 1.994,8 2.028,3 -33,5 Pensionsrückstellungen 123,8 124,8 -1,0 Erhaltene Kundenanzahlungen 482,5 506,5 -24,0 Darlehensverbindlichkeiten 1.251,9 1.246,2 5,7 Leasingverbindlichkeiten 129,2 127,1 2,1 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 217,6 218,5 -0,9 Langfristige Schulden 2.205,0 2.223,1 -18,1

Mit einem Eigenkapital von EUR 1.994,8 Mio. und einer Eigenkapitalquote von 42,4 Prozent zum 31. März 2026 verfügt Siltronic unverändert über eine gute Bilanzqualität (31. Dezember 2025: 42,6 Prozent). EUR Mio. 31.3.2026 31.12.2025 Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 200,0 242,7 -42,7 Erhaltene Kundenanzahlungen 32,5 9,5 23,0 Darlehensverbindlichkeiten 117,5 109,1 8,4 Leasingverbindlichkeiten 7,2 6,8 0,4 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 148,5 141,4 7,1 Kurzfristige Schulden 505,7 509,5 -3,8

Wie bereits kommuniziert, bestanden im ersten Quartal 2026 Zahlungsverpflichtungen aus Investitionen, die bereits 2025 bilanziert wurden. Dies führte im sequenziellen Quartalsvergleich zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. EUR Mio. Q1 2026 Q4 2025 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 21,2 93,6 -72,4 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -110,4 -2,3 -108,1 Free-Cashflow -89,2 91,3 -180,5 Zahlungswirksame Veränderungen von Anzahlungen 0,1 10,8 -10,7 Netto-Cashflow -89,1 102,1 -191,2 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen

und immaterielles Anlagevermögen -110,4 -2,3 -108,1 Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen (Festgelder und Wertpapiere) 69,1 23,7 45,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit -41,3 21,4 -62,7



Der Rückgang des Cashflows aus betrieblicher Geschäftstätigkeit auf EUR 21,2 Mio. im Vergleich zum Vorquartal (EUR 93,6 Mio.) ist neben der bereits beschriebenen Reduktion des EBITDA insbesondere auf stichtagsbedingte Effekte beim Zufluss von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie weitere Working-Capital-bedingte Effekte zurückzuführen. Im abgelaufenen Quartal tätigte Siltronic per Saldo Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von EUR 110,4 Mio. Wie erwartet überstiegen diese aufgrund der üblichen Nutzung von Zahlungszielen deutlich die Zugänge in der Bilanz (Q1 2026: EUR 47,6 Mio.). Im Vorquartal wurden die Auszahlungen für Investitionen durch den Zufluss einer Investitionsförderung in Höhe von EUR 38,2 Mio. entlastet. Infolgedessen fielen sowohl der Free-Cashflow mit EUR -89,2 Mio. (Q4 2025: EUR 91,3 Mio.) als auch der Netto-Cashflow mit EUR -89,1 Mio. (Q4 2025: EUR 102,1 Mio.) im ersten Quartal 2026 negativ aus. Damit stieg die Nettofinanzverschuldung von EUR 836,5 Mio. zum Ende des Jahres 2025 auf EUR 935,5 Mio. zum 31. März 2026 an. Im Verlauf des zweiten Halbjahres wird ein Rückgang dieses Niveaus erwartet. EUR Mio. 31.3.2026 31.12.2025 Veränderung Liquide Mittel -310,1 -329,1 19,0 Wertpapiere und Festgelder -137,7 -204,9 67,2 Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere 2,7 2,7 - Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen 1.380,6 1.367,8 12,8 Nettofinanzverschuldung 935,5 836,5 99,0

Ausblick: Prognose 2026 bestätigt Der Vorstand von Siltronic bestätigt heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, für das er insgesamt mit einem anspruchsvollen Marktumfeld rechnet. Wechselkurseffekte, anhaltender Preisdruck außerhalb bestehender Langfristverträge sowie weiterhin hohe Lagerbestände bei Kunden aus dem Power-Bereich werden sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Zusätzlich schlägt die Schließung der SD-Linie erstmals über das gesamte Geschäftsjahr hinweg zu Buche. Demnach rechnet der Vorstand - auf Basis eines unterstellten Wechselkurses von EUR/USD 1,18 (2025: EUR/USD 1,13) - mit einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau (2025: EUR 1.346,7 Mio.). Auf vergleichbarer Basis, d.h. um Wechselkurseffekte und den SD-Schließungseffekt bereinigt, läge der Umsatz im Jahr 2026 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge wird in einem Korridor von 20 bis 24 Prozent erwartet (2025: 23,5 Prozent). Auch die Prognosen für planmäßige Abschreibungen (EUR 490 bis 520 Mio.), EBIT (deutlich unter Vorjahr), Investitionen (EUR 180 bis 220 Mio.) und Netto-Cashflow (in der Größenordnung des Vorjahres) sind unverändert. Siltronic AG - Kennzahlen Q1/2026 Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2026 Q4 2025 Q1 2025 Umsatzerlöse 306,5 371,6 345,8 EBITDA 65,1 86,4 78,3 EBITDA-Marge % 21,2 23,3 22,6 EBIT -52,4 -33,6 14,9 EBIT-Marge % -17,1 -9,0 4,3 Periodenergebnis -66,8 -52,8 4,3 Ergebnis je Aktie EUR -1,92 -1,48 0,08 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 47,6 61,6 96,5 Netto-Cashflow -89,1 102,1 -73,5

Bilanz EUR Mio. 31.3.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 4.705,5 4.760,9 Eigenkapital 1.994,8 2.028,3 Eigenkapitalquote % 42,4 42,6 Nettofinanzverschuldung 935,5 836,5



[1] Schließung der SD-Linie: Beendigung der Fertigung von epitaxierten und polierten Wafern mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm in Burghausen Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 29. April 2026 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Weitere Termine:

8. Mai 2026 Ordentliche Hauptversammlung

30. Juli 2026 Halbjahresbericht

29. Oktober 2026 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026

Kontakt:

Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil: Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen istSiltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens - von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2026 Q4 2025 Q1 2025 Umsatzerlöse 306,5 371,6 345,8 Herstellungskosten -332,7 -371,9 -290,9 Bruttoergebnis vom Umsatz -26,2 -0,3 54,9 Vertriebskosten -8,7 -8,0 -8,1 Forschungs- und Entwicklungskosten -22,9 -22,3 -20,9 Allgemeine Verwaltungskosten -10,7 -9,4 -9,2 Sonstige betriebliche Erträge 71,1 26,3 38,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -55,0 -19,9 -39,8 Betriebsergebnis -52,4 -33,6 14,9 Zinserträge 2,5 2,8 4,6 Zinsaufwendungen -12,8 -12,7 -11,3 Übriges Finanzergebnis -1,5 -0,9 -0,7 Finanzergebnis -11,8 -10,8 -7,4 Ergebnis vor Ertragsteuern -64,2 -44,4 7,5 Ertragsteuern -2,6 -8,4 -3,2 Periodenergebnis -66,8 -52,8 4,3 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend -57,7 -44,4 2,4 auf andere Gesellschafter entfallend -9,1 -8,4 1,9 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) -1,92 -1,48 0,08

Siltronic AG - Konzernbilanz EUR Mio. 31.3.2026 31.12.2025 Immaterielle Vermögenswerte 61,1 55,8 Sachanlagen 3.502,8 3.527,7 Nutzungsrechte 132,1 130,5 Wertpapiere und Festgelder 2,7 2,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,9 0,8 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 11,5 16,3 Aktive latente Steuern 0,8 1,0 Langfristige Vermögenswerte 3.711,9 3.734,8 Vorräte 320,1 300,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 146,7 110,6 Vertragsvermögenswerte 14,6 13,8 Wertpapiere und Festgelder 135,0 202,2 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 16,3 20,2 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 44,5 40,6 Ertragsteuerforderungen 6,3 8,8 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 310,1 329,1 Kurzfristige Vermögenswerte 993,6 1.026,1 Summe Aktiva 4.705,5 4.760,9 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 662,2 719,9 Übrige Eigenkapitalposten 59,4 29,5 Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital 1.816,2 1.844,0 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital 178,6 184,3 Eigenkapital 1.994,8 2.028,3 Pensionsrückstellungen 123,8 124,8 Andere Rückstellungen 68,2 67,7 Ertragsteuerverbindlichkeiten 1,0 1,0 Passive latente Steuern 2,3 2,1 Erhaltene Anzahlungen 482,5 506,5 Darlehensverbindlichkeiten 1.251,9 1.246,2 Leasingverbindlichkeiten 129,2 127,1 Sonstige nicht- und finanzielle Verbindlichkeiten 146,1 147,7 Langfristige Schulden 2.205,0 2.223,1 Andere Rückstellungen 9,8 9,7 Ertragsteuerverbindlichkeiten 12,4 13,7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 200,0 242,7 Erhaltene Anzahlungen 32,5 9,5 Darlehensverbindlichkeiten 117,5 109,1 Leasingverbindlichkeiten 7,2 6,8 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 61,1 57,3 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 65,2 60,7 Kurzfristige Schulden 505,7 509,5 Schulden 2.710,7 2.732,6 Summe Passiva 4.705,5 4.760,9

Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q1 2026 Q4 2025 Q1 2025 Periodenergebnis -66,8 -52,8 4,3 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen 117,5 120,1 63,4 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -6,9 -8,6 -1,6 Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,3 0,3 0,4 Zinsergebnis 10,3 9,9 6,6 Gezahlte Zinsen -3,9 -26,6 -5,7 Erhaltene Zinsen 3,2 2,6 3,9 Steueraufwand 2,6 8,4 3,2 Steuerzahlungen -3,0 1,4 -2,8 Veränderung der Vorräte -16,1 26,1 -7,1 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -33,9 22,6 -9,4 Veränderung der Vertragsvermögenswerte -0,7 -1,6 -0,2 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte ohne geleistete Anzahlungen -2,2 1,7 -5,7 Veränderung der Rückstellungen -0,7 6,5 2,5 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17,2 -8,7 4,5 Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen 4,4 3,1 9,3 Veränderung der Anzahlungen -0,1 -10,8 -7,6 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 21,2 93,6 58,0 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -110,4 -40,5 -139,1 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - - - Einzahlungen aus Investitionsförderung - 38,2 - Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -88,9 -91,6 -55,2 Einzahlung aus Wertpapieren und Festgeldern 158,0 115,3 127,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit -41,3 21,4 -66,9 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen -0,3 -62,3 - Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,6 -1,5 -1,6 Einzahlungen aus sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 49,0 46,1 40,0 Auszahlungen für sonstige finanzielle Verbindlichkeiten -46,2 -49,6 -40,7 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,9 -67,3 -2,3 Veränderung aus Wechselkursänderungen 0,2 -0,7 -1,6 Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -19,0 47,0 -12,8 Stand am Periodenanfang 329,1 282,1 297,1 Stand am Periodenende 310,1 329,1 284,3

Ergänzende finanzielle Informationen EUR Mio. Q1 2026 Q4 2025 Q1 2025 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 21,2 93,6 58,0 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 0,1 10,8 7,6 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -110,4 -2,3 -139,1 Netto-Cashflow -89,1 102,1 -73,5

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.



29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News