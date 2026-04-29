DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor Fed und Technologie-Zahlen

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Dort standen vor allem Technologiewerte unter Druck, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, OpenAI habe bei Nutzerzahl und Umsatz die eigenen Ziele verfehlt. Das hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit der massiven KI-Investitionen geweckt. Daneben dürften die Anleger wegen der am späten Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurückhaltend agieren. Überdies stehen nach US-Börsenschluss Quartalszahlen der US-Technologieschwergewichte Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Microsoft zur Veröffentlichung an. Und nicht zuletzt dämpfen übergeordnet weiter der Iran-Krieg und der drastisch gestiegene Ölpreis die Kauflust der Anleger.

Aktuell notiert das Barrel Brentöl knapp behauptet bei etwa 111,20 Dollar. Der Ölpreis hat sich bislang wenig beeindruckt davon gezeigt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Dienstag ihren Austritt aus der Opec erklärten. Die Akteure am Ölmarkt setzen Beobachtern zufolge aber darauf, dass nun mehr Öl auf den Markt kommt, da die VAE nicht mehr an die Opec-Fördermengen gebunden sind. Auf der anderen Seite ist allerdings die Straße von Hormus noch immer geschlossen, was den Transport von Öl erschwert.

Die Börse in Tokio ist am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. In Seoul rückt der Kospi um 0,7 Prozent vor. Am Aktienmarkt in Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent. In Shanghai notiert der Composite-Index 0,4 Prozent höher.

In Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Die australischen Verbraucherpreise sind im März aufgrund des Ölpreisschocks um 4,6 (Februar: 3,7) Prozent gestiegen und lagen damit deutlich über dem Ziel der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2,5 Prozent. Das dürfte den Druck auf die RBA erhöhen, bei ihrer nächsten Sitzung im Mai die dann dritte Zinserhöhung in diesem Jahr zu beschließen und lastet auf der Stimmung am Aktienmarkt.

Die Aktie von Hong Kong Exchange and Clearing gewinnt 1 Prozent, nachdem der Börsenbetreiber Unternehmen für das erste Quartal Rekordergebnis ausgewiesen hat. Geely Automobile, zweitgrößter chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat trotz rekordhoher Verkaufszahlen und Einnahmen einen Gewinnrückgang verbucht. Die Aktie steigt um 3,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.690,50 -0,2 -0,3 08:00 Topix 500 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 6.688,75 +0,7 +58,7 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.010,62 +1,3 +1,4 10:00 Straits-Times (Singapur) 4.861,51 -0,5 +4,6 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.083,63 +0,2 -18,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.720,40 -0,5 +2,4 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1706 -0,0 1,1711 1,1693 -0,3 EUR/JPY 186,80 -0,1 186,89 186,37 +1,5 EUR/GBP 0,8663 0,0 0,8663 0,8656 -0,6 USD/JPY 159,61 0,0 159,61 159,40 +1,9 USD/KRW 1.476,15 +0,2 1.472,66 1.473,95 +2,5 USD/CNY 6,8360 -0,0 6,8374 6,8335 -2,3 USD/CNH 6,8368 -0,0 6,8393 6,8344 -2,0 USD/HKD 7,8369 +0,0 7,8357 7,8350 +0,7 AUD/USD 0,7163 -0,2 0,7180 0,7169 +7,4 NZD/USD 0,5862 -0,4 0,5885 0,5887 +1,8 BTC/USD 77.377,72 +1,2 76.469,41 76.578,04 -11,8 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 99,27 -0,7 -0,66 99,93 Brent/ICE 111,25 -0,0 -0,01 111,26 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.602,30 +0,2 7,79 4.594,51 Silber 73,81 +1,0 0,73 73,08 Platin 1.933,25 -0,4 -6,83 1.940,08 Angaben ohne Gewähr ===

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April 29, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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