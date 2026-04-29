FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 24.057 Punkte. Die 24.000-Punkte-Marke, die der deutsche Leitindex am Vortag zeitweise erneut unterschritten hatte, bleibt damit im Blick. Auch die weiterhin hohen Ölpreise mangels Fortschritten im Iran-Krieg sorgen für Zurückhaltung.

Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und eine anhaltende Schließung dürfte auch in den USA die Inflation weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. In den Vereinigten Staaten dürften die Auswirkungen aber geringer sein als in anderen Teilen der Welt.

Auf beiden Seiten des Atlantiks sorgt zur Wochenmitte zudem die Berichtssaison dafür, dass es Anlegern nicht langweilig wird. In den USA veröffentlichen am Abend nach dem Börsenschluss in New York mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 Quartalszahlen. In Deutschland stehen Quartalsberichte unter anderem von der Deutschen Bank, Mercedes-Benz, Adidas, Scout24 und Symrise - alle aus dem Dax - auf der Agenda./ajx/stk