EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
GRAZ, 29. APRIL 2026. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds erzielte der internationale Technologiekonzern ANDRITZ im ersten Quartal 2026 ein starkes Ergebnis. Der Auftragseingang erreichte einen Rekordwert von 3.597,8 MEUR, womit das Vorjahresniveau um 54,3 % übertroffen wurde (Q1 2025: 2.332,2 MEUR).
ANDRITZ bestätigt seine Guidance für 2026: Die Gruppe erwartet eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau. ANDRITZ prognostiziert für das Jahr 2026 eine Rückkehr zum Wachstum und einen Umsatz in einer Spanne von 8,0 bis 8,3 Mrd. EUR. Die vergleichbare EBITA-Marge (ohne nicht-operative Positionen) wird voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau zwischen 8,7 % und 9,1 % liegen.
WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Millionen Euro. EUR = Euro.
ANDRITZ-GRUPPE
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2316958
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2316958 29.04.2026 CET/CEST