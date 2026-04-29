DJ Deutsche Bank überrascht mit Gewinnwachstum im ersten Quartal

DOW JONES--Die Deutsche Bank ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr und in den neuen Strategiehorizont gestartet. Die Bank übertraf im ersten Quartal trotz einer deutlich erhöhten Risikovorsorge die Erwartungen der Analysten. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern.

Der Vorsteuergewinn legte um 7 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit einer Stagnation bei 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Nach Steuern verdiente die Bank 2,17 Milliarden Euro und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings musste die Bank 519 Millionen Euro für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen - 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Erträge stiegen um 2 Prozent auf 8,67 Milliarden Euro. Eine Stagnation im größten Geschäftsfeld, der Investmentbank, und ein Rückgang im Unternehmenskundengeschäft wurden durch einen Anstieg sowohl im Privatkundengeschäft als auch in der Vermögensverwaltung ausgeglichen.

Die Kosten hatte die Bank weiterhin im Griff: Die Aufwand-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 58,9 Prozent gegenüber 61,2 Prozent im Vergleichszeitraum. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 12,7 von 11,9 Prozent.

Die Deutsche Bank hat im November neue Ziele für den Strategiehorizont bis 2028 ausgegeben. Sie strebt bis dahin eine Rendite von über 13 Prozent an. Die Erträge sollen um mehr als 5 Prozent pro Jahr auf dann 37 Milliarden Euro zulegen. Die Aufwand-Ertrags-Relation soll auf unter 60 Prozent sinken. Die Bank will weiter in Wachstum und Technologie investieren, gleichzeitig 2 Milliarden Euro einsparen. Für das laufende Jahr erwartet die Bank weiterhin Erträge von 33 Milliarden Euro nach 32,1 Milliarden im Vorjahr.

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April 29, 2026 01:03 ET (05:03 GMT)

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