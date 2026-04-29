FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - QUARTALSZAHLEN UND FED IM FOKUS - Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 24.057 Punkte. Die 24.000-Punkte-Marke, die der deutsche Leitindex am Vortag zeitweise erneut unterschritten hatte, bleibt damit im Blick. Auch die weiterhin hohen Ölpreise mangels Fortschritten im Iran-Krieg sorgen für Zurückhaltung. Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und eine anhaltende Schließung dürfte auch in den USA die Inflation weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. In den Vereinigten Staaten dürften die Auswirkungen aber geringer sein als in anderen Teilen der Welt.

USA: - VERLUSTE - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,01 Prozent auf 27.029,01 Punkte nach unten. Ein Grund für die Verluste war ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI. Besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 49.141,93 Zähler. Hier sorgte die starke Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Rückenwind kam auch von Dow-Schwergewichten wie Microsoft und Unitedhealth . Der S&P 500 gab um 0,49 Prozent auf 7.138,80 Punkte nach. In dem marktbreiten Index sind die kursschwachen KI-Aktien schwer gewichtet.

ASIEN: - NIKKEI 225 IM MINUS; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Tokio mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent nach unten ging, zogen die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong an. So legte der Hang Seng in Hongkong im späten Handel etwas mehr als ein Prozent zu.



DAX 24018,26 -0,27%

XDAX 23990,23 -0,38%

EuroSTOXX 50 5836,10 -0,41%

Stoxx50 5026,33 -0,27%



DJIA 49141,93 -0,05%

S&P 500 7138,80 -0,49%

NASDAQ 100 27029,01 -1,01%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 125,06 +0,04%

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DEVISEN:





Euro/USD 1,1707 -0,05%

USD/Yen 159,63 0,01%

Euro/Yen 186,81 -0,06%

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BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.232 1,19%

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ROHÖL:





Brent 111,69 +0,43 USD WTI 99,81 -0,12 USD °



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