© Foto: Jonathan Raa - Sipa USADas Analysehaus D.A. Davidson sieht bei Micron fast Verdopplungspotenzial. Der KI-Boom treibe die Nachfrage nach Speicherchips - und könnte der Aktie neuen Schub geben. Die Details. Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz erreicht nun auch die Speicherchip-Branche mit voller Wucht. Nach Einschätzung von D.A. Davidson könnte Micron Technology zu den großen Gewinnern des nächsten KI-Investitionszyklus gehören. Die Analysten nahmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung auf und sehen innerhalb der nächsten 12 Monate erhebliches Kurspotenzial. Grund dafür ist die rasant steigende Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren. Der massive Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt dafür, dass …Den vollständigen Artikel lesen
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