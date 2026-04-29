DJ Scout24 steigert Marge und bestätigt Ausblick

DOW JONES--Scout24 ist mit einem deutlichen Umsatzanstieg und einer höheren Marge ins Jahr gestartet. Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 profitierte von einer starken Nachfrage vor allem im Geschäftskundensegment. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 180 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 10,7 Prozent. Seit März werden die Umsätze von zugekauften Immobilienplattformen in Spanien konsolidiert. Im Geschäftskundensegment stiegen die Erlöse um 15,8 Prozent. Das Privatkundensegment wuchs um 8,8 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 15 Prozent auf 108 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge rückte um 0,6 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent vor, Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 60,6 Prozent gerechnet.

Unter dem Strich kletterte der Gewinn überproportional um 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro. Zu verdanken war dies einem starken Anstieg des Finanzergebnisses um knapp 60 Prozent, welches von Erträgen aus Währungseffekten profitierte. Der Gewinn je Aktie betrug 0,97 Euro nach 0,69 im Vorjahr.

Scout erwartet für das laufende Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis.

Bereits am Vorabend hatte Scout24 angekündigt, das Volumen der Aktienrückkäufe für dieses Jahr auf bis zu 350 Millionen Euro zu erhöhen.

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April 29, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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