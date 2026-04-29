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Dow Jones News
29.04.2026 08:03 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen des Mai-Feiertages am Freitag ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank wird voraussichtlich mehrheitlich für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus stimmen. Ökonomen und Börsianer gehen davon aus, dass die Zielspanne der Fed Funds Rate bei 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben wird. Auf der einen Seite zeigen sich am US-Arbeitsmarkt klare Abkühlungstendenzen und auf der anderen Seite erweist sich die Inflation als zu hartnäckig, um der von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkung einfach nachzukommen. Es könnte der letzte Auftritt von Powell sein, dessen Amtszeit im Mai endet. Marktteilnehmer und Analysten werden die anstehenden Äußerungen von Powell zum Zinskurs sowie zum anstehenden Führungswechsel genauestens unter die Lupe nehmen. Nachdem das Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell eingestellt hat, scheint der Weg für eine Bestätigung des designierten Nachfolgers Kevin Warsh frei. Weiterhin offen ist jedoch die Frage, ob Powell nach dem Ende seiner Amtszeit als Fed-Chef ein Mitglied im Board der Fed bleiben will. Powell könnte bei dieser Sitzung die Antwort auf diese Frage liefern.

Das makroökonomische Umfeld für die Fed hat sich angesichts des Krieges gegen den Iran zuletzt spürbar eingetrübt. Die jüngsten Entwicklungen unterstrichen dies: Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als 55 Prozent in die Höhe geschnellt. Dies schürt die Sorge vor einem neuen Inflationsschub,während die Verbraucherzuversicht bereits auf ein Rekordtief gefallen ist. Als Faustregel gilt unter Ökonomen, dass solche Energiepreisschocks die Inflation zeitverzögert nach oben treiben, weshalb das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß (PCE) zuletzt mit 3,0 Prozent bereits wieder deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent lag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent): 

PROG PROG 
1. QUARTAL 2026    1Q26 ggVj  1Q25 
Umsatz        6.298  +2%  6.153 
Bruttomarge      51,6  --  52,1 
Betriebsergebnis    647  +6%   610 
Operative Marge    10,3  --   9,9 
Ergebnis vor Steuern  603  +3%   58 
Ergebnis nach Steuern 452  +4%   436 
Ergebnis je Aktie   2,53  +4%  2,44

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG PROG PROG 
1. QUARTAL       1Q26 ggVj Zahl 1Q25 
Umsatz         177 +12%   4  158 
EBITDA*         108 +15%   4  94 
EBITDA-Marge*     60,6  --   4 59,5 
Ergebnis nach Steuern  49  -2%   3  50 
Ergebnis je Aktie   0,64  -7%   2 0,69 
-*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzentwicklung und Marge in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL 2026            1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz Konzern            1.231  -7%  11 1.317 
- Scent & Care             483  -7%  11  518 
- Taste, Nutrition & Health       748  -6%  11  799 
Organische Umsatzentwicklung Konzern  -1,6   --  12  4,2 
- Scent & Care             -1,6   --  10  1,7 
- Taste, Nutrition & Health      -1,6   --  10  5,9

PORSCHE AG (17:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL            1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz             8.417  -5%  10  8.860 
Operatives Ergebnis        557  -27%  10   760 
Operative Umsatzrendite      6,6   --  --   8,6 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   385  -25%   9   517 
Ergebnis je Vorzugsaktie     0,43  -25%   3  0,57 
Netto-Cashflow Automobile     567 +187%   4   198

SILTRONIC (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL       1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz          314  -9%   5   346 
EBITDA          67  -15%   5   78 
EBITDA-Marge      21,2   --  --  22,6 
EBIT           -54   --   5   15 
Ergebnis nach Steuern  -60   --   5   4,3 
Ergebnis je Aktie   -1,79   --   4  0,08

TRATON (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL            1Q26  ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz             10.600   0%  13 10.606 
Operatives Ergebnis bereinigt   518  -20%  13   646 
Operative Marge bereinigt     4,9   --  13   6,1 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   k.A.  --  --   466 
Ergebnis je Aktie        0,63  -32%  11  0,93 
===

Weitere Termine:

06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Gea Group AG, HV

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

10:30 DE/Hochtief AG, HV

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q

21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
Tick Trading Software  0,85 EUR 
Inditex         0,88 EUR 
L'Oreal         7,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- ES 
  09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,5% gg Vj 
     zuvor:  +3,4% gg Vj 
- EU 
  10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE:     +3,0% gg Vj 
     zuvor:      +3,0% gg Vj 
 
  11:00 Index Wirtschaftsstimmung April 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:    95,0 
     zuvor:      96,6 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -7,0 
     zuvor:      -7,0 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -20,6 
     Vorabschätzung: -20,6 
     zuvor:     -16,3 
- DE 
  14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:  +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
- US 
  14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -1,3% gg Vm 
 
     Baubeginne/-genehmigungen Februar und März 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: -8,5% gg Vm 
     zuvor:  +7,2% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm 
     zuvor:  -5,4% gg Vm 
 
- CA 
  15:45 Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Overnight Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
              zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.193,00  +0,1 
E-Mini-Future S&P-500   7.185,25  +0,2 
E-Mini-Future Nasdaq-100 27.295,25  +0,5 
Topix (Tokio)       3.772,19  +1,0 
Hang-Seng (Hongk.)    26.052,67  +1,5 
Shanghai-Comp.       4.099,87  +0,5 
 
 
Dienstag: 
INDEX        zuletzt +/- % 
DAX        24.018,26  -0,3 
DAX-Future    24.119,00  -0,4 
XDAX       23.990,23  -0,1 
MDAX       30.057,46  -1,0 
TecDAX       3.596,65  -1,5 
SDAX       17.590,61  -0,5 
Euro-Stoxx-50   5.836,10  -0,4 
Stoxx-50      5.026,33  -0,3 
Dow-Jones     49.141,93  -0,1 
S&P-500      7.138,80  -0,5 
Nasdaq Composite 24.663,80  -0,9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

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April 29, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

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Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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