BYD galt lange als nahezu unaufhaltsam. Doch jetzt zeigt sich: Auch Chinas größter E-Auto-Hersteller kann sich dem brutalen Preiskampf im Heimatmarkt nicht entziehen. Der Gewinn brach im ersten Quartal um mehr als die Hälfte ein. Nun soll das Auslandsgeschäft die Wende bringen. Der chinesische Elektroauto-Riese BYD hat einen herben Dämpfer erlitten. Im ersten Quartal brach der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 55,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Yuan ein. Das entspricht rund 600 Millionen US-Dollar. Es ist der stärkste Quartalsrückgang seit 2020 und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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