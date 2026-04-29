4.600 $ Gold. 2 Mio. Unzen @ 9 g/t. Sprott All-In - und der Markt schläft noch immer

Anzeige / Werbung

Hier verändert sich die Story. Nicht langsam. Nicht leise. Hier kippt das Ganze. Denn was Grande Portage gerade gemeldet hat, ist kein "normales Update".

Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources Ltd. (TSXV: GPG | OTCQB: GPTRF)



Willkommen zurück, liebe Leser,

das ist die Art von Entwicklung, die dir ganz klar zeigt, wo das Projekt steht. Und noch wichtiger…



wie weit es tatsächlich schon ist!

Lass uns eines direkt klarstellen:

Das ist kein Explorations-Play mehr.

Nicht nach der PEA.

Nicht nach den Genehmigungen.

Nicht nachdem Sprott 19,9% genommen hat.

Und ganz sicher nicht nach dem, was jetzt kommt.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Sie haben jetzt offiziell ein umfassendes geochemisches Testprogramm und Backfill-Engineering bei New Amalga gestartet.

Klingt technisch.

Gut so.

Denn genau das ist das Zeug, das zählt.

Das ist die Phase, in der Unternehmen nicht mehr fragen:

"Ist da Gold?"

Sondern anfangen zu beantworten:

"Wie bauen wir das Ding wirklich?"

Überleg dir, was gerade passiert.

Sie nehmen Gestein aus der Lagerstätte - nicht nur ein paar Proben - sondern repräsentativ über den gesamten Minenplan.

Sie schicken es ins Labor.

Sie testen es langfristig.

Sie prüfen:

Erzeugt es Säure?

Setzt es Metalle frei?

Bleibt es stabil über Jahrzehnte?

Warum?

Weil du ohne diese Antworten keine Genehmigungen bekommst.

Ganz einfach.

Und jetzt kommt der wichtige Punkt:

Sie haben solche Tests schon früher gemacht.

Und die Ergebnisse waren:

Sauber. Stabil. Nicht säurebildend.

Jetzt wird das Ganze hochskaliert.

Über das gesamte Projekt.

Das ist kein "Exploration".

Das ist Risikoreduktion auf Minenniveau.

Aber es geht noch weiter.

Sie testen nicht nur das Gestein.

Sie bauen die Mine - im Labor.

Sie zermahlen das Material.

Mischen es mit Zement.

Gießen Zylinder.

Und zerdrücken diese unter Druck.

Sie testen:

Festigkeit.

Struktur.

Langzeitverhalten unter Tage.

Das nennt sich cemented rock fill (CRF).

Und das ist ein entscheidender Punkt.

Denn New Amalga ist kein riesiger Tagebau mit Abraumhalden.

Das ist ein hochgradiges Untertage-System.

Alles wird selektiv abgebaut.

Und alles geht wieder zurück unter Tage.

Keine riesigen Abraumhalden.

Keine Tailings-Dämme.

Keine Umweltprobleme an der Oberfläche.

Das ist das gesamte Konzept.

Und jetzt wird bewiesen, dass es funktioniert.

Technisch. Chemisch. Strukturell.

Genau das sagt auch CEO Ian Klassen:

"Der Start des geochemischen Programms ist ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Umweltstudien. Die Ergebnisse werden entscheidende Grundlagen für den föderalen NEPA-Prozess sowie für Genehmigungen im Bundesstaat Alaska liefern. Die Backfill-Tests werden zudem wichtige Daten für zukünftige Engineering- und Kostenstudien liefern. Wir freuen uns, dass das Projekt nach den starken Ergebnissen unserer PEA im letzten Monat weiter an Dynamik gewinnt."

Lies das nochmal.

Das ist kein Marketing.

Das ist der direkte Weg zu:

NEPA.

Genehmigungen.

Engineering.

Kostenmodell.

Das ist der Weg zur Mine.

Jetzt geh einen Schritt zurück.

Denn hier verlieren die meisten komplett den Überblick.

Du hast ein Projekt mit:

• ~2 Mio. Unzen Gold

• ~9 g/t Gehalt

• Nahe Oberfläche

• In alle Richtungen offen

Das allein ist schon selten.

Dann kam die PEA.

Und die Zahlen waren nicht "okay".

Sie waren stark.

Bei konservativem Goldpreis:

• Hohe IRR

• Schneller Payback

• Solide Bewertung

Bei aktuellen Goldpreisen?

Explodiert das Modell.

Und genau da sind wir jetzt.

Gold ist nicht mehr bei 1.800.

Nicht bei 3.000.

Wir reden über 4.600-5.000 USD pro Unze.

Das verändert alles.

Projekte, die vorher funktioniert haben, werden jetzt extrem profitabel.

Und Projekte wie New Amalga?

Werden zu Targets.

Jetzt stell dir die entscheidende Frage:

Warum hält Eric Sprott 19,9%?

Nicht 2%.

Nicht 5%.

19,9%.

Direkt am Limit.

Das ist keine Nebenposition.

Das ist kein "mal schauen".

Das ist:

"Ich will maximal drin sein, bevor der Markt es checkt."

Und schau dir das Timing an.

Vor der PEA.

Vor dem Gold-Ausbruch.

Vor der aktuellen Dynamik.

Er hat nicht reagiert.

Er hat sich positioniert.

Und jetzt?

Jetzt kommt alles zusammen.

• PEA ist draußen

• Genehmigungen laufen

• Infrastruktur bewegt sich

• Umweltprogramme laufen

• Engineering startet

• Testprogramme laufen

Das ist kein Frühphasenprojekt mehr.

Das ist ein Projekt auf dem direkten Weg zur Entwicklung.

Und genau hier liegt der Fehler des Marktes.

Die meisten verstehen diese Phase nicht.

Sie jagen Bohrergebnisse.

Sie jagen News.

Sie jagen Momentum.

Aber sie verstehen nicht, was passiert zwischen Entdeckung und Bau.

Das hier ist genau diese Phase.

Leise. Technisch. Unspektakulär.

Aber genau hier wird das Geld gemacht.

Denn sobald diese Arbeit abgeschlossen ist…

Sobald die Genehmigungen stehen…

Sobald das Engineering sitzt…

Ist es kein "Vielleicht" mehr.

Dann ist es ein Asset.

Und Assets werden anders bewertet.

Sie werden finanziert.

Sie werden gekauft.

Sie werden übernommen.

So läuft der Zyklus.

Immer.

Und jetzt schau nochmal auf New Amalga:

Hochgradig.

Saubere Geochemie.

Einfaches Design.

Kein Mill.

Keine Tailings.

Kleiner Footprint.

Starke Wirtschaftlichkeit.

Genehmigungen laufen.

Sprott drin.

Und der Markt?

Tut so, als wäre nichts passiert.

Das ist die Lücke.

Und solche Lücken bleiben nicht offen.

Irgendwann versteht es der Markt.

Nicht langsam.

Auf einmal.

Und dann kommt immer die gleiche Frage:

"Wie habe ich das übersehen?"

Hast du nicht.

Du bist einfach früh.

Und genau jetzt?

Ist es noch früh.

Aber nicht mehr lange.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA38655P2017