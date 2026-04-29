© Foto: Dall-ERobinhood hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Grund hierfür sind der Krypto-Einbruch sowie das schwächere Trading der Kleinanleger. Die Aktie brach nach Börsenschluss ein. Robinhood wollte beweisen, dass das Unternehmen längst mehr ist als die Trading-App der Meme-Aktien-Ära. Doch die Quartalszahlen liefern den Anlegern einen herben Rückschlag: Der Online-Broker verfehlt die Erwartungen - und die Aktie rauscht nach Börsenschluss um 9 Prozent ab. Ausgerechnet das Kryptogeschäft, in dem Robinhood lange besonders stark war, ist der Auslöser. Die Erlöse aus dem Handel mit Kryptowährungen brachen im ersten Quartal um 47 Prozent auf 134 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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