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MPH Health Care AG: Vorläufige Zahlen 2025 durch Sondereffekt aus Insolvenz der Beteiligung CR Energy AG geprägt - Eigenkapitalbasis bleibt mit 94,3 % robust



29.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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MPH Health Care AG: Vorläufige Zahlen 2025 durch Sondereffekt aus Insolvenz der Beteiligung CR Energy AG geprägt - Eigenkapitalbasis bleibt mit 94,3 % robust Eigenkapitalquote stabil deutlich über 90 % (94,3 % nach 95,5 %)

Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Fair-Value-Bewertung der CR Energy-Beteiligung

Kernbeteiligung M1 Kliniken AG mit starkem operativem Jahr: EBIT +29 %, Beauty-Segment erstmals über 100 Mio. Euro Umsatz

Vorstand bestätigt zuversichtlichen Ausblick auf 2026 Berlin, 29. April 2026 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat heute ihr vorläufiges IFRS-Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Das Ergebnis wurde - wie nach dem Insolvenzantrag der zweitgrößten Beteiligung CR Energy AG im Sommer 2025 zu erwarten - maßgeblich durch einen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Sondereffekt geprägt. Vor diesem Hintergrund weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro aus (Vorjahr: Jahresüberschuss von 32,0 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) sank entsprechend von 33,0 Mio. Euro auf -28,5 Mio. Euro. Trotz dieses Sondereffekts bleibt die Bilanzstruktur der MPH Health Care AG ausgesprochen solide: Die Eigenkapitalquote liegt zum 31.12.2025 mit 94,3 % nahezu unverändert auf hohem Niveau (Vorjahr: 95,5 %). Der Net Asset Value (Eigenkapital) beläuft sich auf 243,4 Mio. Euro bzw. 56,85 Euro je Aktie (Vorjahr: 277,9 Mio. Euro). Ergebnistreiber: Fair-Value-Bewertung zum Bilanzstichtag Der Jahresfehlbetrag resultiert nahezu vollständig aus Fair-Value-Verlusten aus Finanzanlagen zum Bilanzstichtag 31.12.2025, insbesondere aus dem deutlichen Kursrückgang der Beteiligung CR Energy AG. Als Investmentgesellschaft weist die MPH Health Care AG ihre Beteiligungen unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" aus und bewertet sie zum Stichtag "at fair value through profit or loss". Die CR Energy AG hatte im Juni 2025 beim Amtsgericht Potsdam Insolvenzantrag gestellt; am 1. September 2025 wurde das Verfahren eröffnet. Die Insolvenzverwalterin prüft derzeit die Vermögenslage. M1 Kliniken AG: Marktposition in der Schönheitsmedizin weiter ausgebaut Die wesentliche börsennotierte Kernbeteiligung, die M1 Kliniken AG, hat ihre Marktstellung im Geschäftsjahr 2025 erneut deutlich gestärkt: Konzernumsatz: 364,3 Mio. Euro nach 339,2 Mio. Euro ( +7,4 % )

) Konzern-EBIT: 34,6 Mio. Euro nach 26,8 Mio. Euro ( +29 % )

) Ergebnis vor Steuern: 34,1 Mio. Euro nach 26,3 Mio. Euro Das margenstarke Kernsegment "Beauty" bleibt der zentrale Wachstumstreiber der Gruppe. Der Segmentumsatz überschritt mit 102,0 Mio. Euro erstmals die 100-Mio.-Euro-Marke (+11 %; Vorjahr: 91,7 Mio. Euro). Das Segment-EBIT wuchs überproportional um 41,5 % auf 28,3 Mio. Euro (Vorjahr: 20,0 Mio. Euro). Ausblick 2026 "Für die Entwicklung im Jahr 2026 sind wir trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine zuversichtlich", so Patrick Brenske, Vorstand der MPH Health Care AG. "Die M1-Gruppe hat den Verkauf der HAEMATO PHARM GmbH durch die Mehrheitsbeteiligung HAEMATO AG (85 %) an die PHOENIX group zum Ablauf des 31. Januar 2026 erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Schritt schärft die M1 Kliniken AG ihr strategisches Profil weiter und untermauert ihre Position als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik. Die Gruppe plant, ihr profitables Wachstum durch den konsequenten Ausbau nationaler und internationaler Fachzentren fortzusetzen, und strebt bis 2029 im Kernsegment 'Beauty' einen Jahresumsatz von 200 bis 300 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 20 % an. Von dieser Entwicklung wird auch die MPH Health Care AG in den kommenden Jahren systematisch profitieren." Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de



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