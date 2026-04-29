Bielefeld (ots) -Online-Tarif von UKV und BBKK erstattet Brillen, Kontaktlinsen und Vorsorge - ab 13,45 Euro monatlichBis zu 400 Euro für Brillen und Kontaktlinsen, bis zu 500 Euro für Vorsorgeuntersuchungen, bis zu 300 Euro für Impfungen und bis zu 1.500 Euro für eine Augenlaser-Behandlung - der Tarif VorsorgePRIVAT macht es möglich. Auf brillenversicherung-direkt.de ist der Online-Antrag in zwei Minuten erledigt: ohne Wartezeit, ohne Gesundheitsprüfung, sofort versichert. Das Ganze ab 13,45 Euro im Monat.Der Hintergrund: Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen für Brillen in den meisten Fällen nichts. Der Tarif VorsorgePRIVAT der UKV (Union Krankenversicherung AG) und ihrer Schwestergesellschaft BBKK (Bayerische Beamtenkrankenkasse) schließt genau diese Lücke.Tipp: Wer bis zum 13. eines Monats abschließt, ist rückwirkend zum 1. des Monats versichert. Nach dem 13. beginnt der Schutz zum 1. des Folgemonats.Was viele nicht wissenDie gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nur bei sehr hohen Sehschwächen (ab 6 Dioptrien) einen Zuschuss - und selbst dann oft nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten. Wer eine Gleitsichtbrille, entspiegelte Gläser oder eine Sonnenbrille mit Sehstärke benötigt, zahlt schnell 500 Euro und mehr aus eigener Tasche. Bei Kindern, die regelmäßig neue Brillen brauchen, summieren sich die Kosten über die Jahre erheblich.Das leistet der Tarif VorsorgePRIVATDer Tarif ist mehr als eine reine Brillenversicherung - er deckt ein breites Spektrum an Gesundheitsleistungen ab:- Sehhilfen: Bis zu 400 Euro alle zwei Jahre für Brillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen mit Sehstärke (80 % Erstattung)- Vorsorgeuntersuchungen: Bis zu 500 Euro pro Jahr für Check-ups, Krebsvorsorge, Hautscreening und mehr (im ersten Jahr: 200 Euro)- Impfungen: Bis zu 300 Euro alle zwei Jahre für Reiseimpfungen, Grippe, FSME und andere Schutzimpfungen- LASIK/Augenlaser: Bis zu 1.500 Euro für dauerhafte Sehkorrektur (gestaffelt über die Vertragslaufzeit)- Hörhilfen: Bis zu 800 Euro alle fünf Jahre (ab dem dritten Versicherungsjahr)Was der Tarif kostet- Erwachsene: 13,45 Euro pro Monat- Kinder (bis 20 Jahre): 8,80 Euro pro Monat- Brillenträger: zusätzlich 4,00 Euro Risikozuschlag pro MonatEine Beispielrechnung: Wer als Erwachsener ohne Brille einsteigt, zahlt bis Ende 2027 rund 255 Euro Beitrag - und kann Leistungen im Wert von bis zu 1.900 Euro abrufen.Kein Risiko, kein PapierkramDer Tarif verzichtet auf die üblichen Hürden:- Keine Wartezeit: Der Schutz gilt ab dem ersten Tag- Keine Gesundheitsprüfung: Keine Fragen zu Vorerkrankungen oder Sehstärke- Keine Ablehnung: In der Regel wird jeder Antrag angenommen- Einfache Abrechnung: Rechnungen per UKV-App fotografieren und einreichen - Erstattung innerhalb weniger WerktageOnline-Antrag in zwei MinutenDer Abschluss erfolgt komplett digital auf brillenversicherung-direkt.de. Kein Papierkram, keine Unterschrift per Post. Auch Kinder und Partner können direkt mitversichert werden. Bei Fragen steht das Team der Sofortleistung by Males GmbH persönlich zur Verfügung - per Telefon, E-Mail oder WhatsApp.Für Tippgeber und Partner: Wer Zugang zu Brillenträgern oder gesetzlich Versicherten hat - etwa als Optiker, Personalvermittler oder Webseitenbetreiber - kann von einem attraktiven Vergütungsmodell profitieren. Interessenten melden sich direkt unter info@brillenversicherung-direkt.de.Über brillenversicherung-direkt.de: Das Portal ist ein Angebot der Sofortleistung by Males GmbH, einem IHK-registrierten Versicherungsmakler mit über 25 Jahren Erfahrung. Der vermittelte Tarif VorsorgePRIVAT wird von der UKV (Union Krankenversicherung AG) und der BBKK (Bayerische Beamtenkrankenkasse) angeboten - beides Schwestergesellschaften innerhalb der Versicherungskammer Bayern.Pressekontakt:Ricki MalesSofortleistung by Males GmbHE-Mail: info@brillenversicherung-direkt.deTelefon: 05206 92 79 300Original-Content von: sofortleistung by Males GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181862/6264835