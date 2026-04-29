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EZB: Pause bestätigt
Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Die Europäische Zentralbank (EZB) tagt diesen Donnerstag vor dem Hintergrund anhaltender Unsicherheit im Nahen Osten. Die Zinsen dürften unverändert bleiben.
Unsere Erwartungen:
Fazit:
Die EZB dürfte weiterhin abwarten und die indirekten Auswirkungen des Nahostkonflikts über den April hinaus beobachten, gleichzeitig aber ihr Bekenntnis zu ihrem Inflationsziel bekräftigen.
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29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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