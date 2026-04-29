Karlsruhe (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) ist der zentrale Treiber des technologischen Wandels in der Arbeitswelt. Sie verändert Automatisierung und Effizienz ebenso wie Wissensmanagement, Führung, Entscheidungsprozesse, hybride Zusammenarbeit und Kompetenzanforderungen grundlegend. Wie Unternehmen diesen Wandel und die damit einhergehenden neuen Kompetenzanforderungen konkret gestalten können, zeigt die New Work Evolution (NWE) vom 5. bis 7. Mai 2026 in der Messe Karlsruhe.Neue Kompetenzen für das KI-ZeitalterAktuelle Prognosen, etwa aus dem The Future of Jobs Report 2025, verdeutlichen das Ausmaß dieses technologischen Wandels. Fortschritte in KI, Datenverarbeitung und Automatisierung treiben einen tiefgreifenden Strukturwandel voran und führen zu einer deutlichen Verschiebung von Tätigkeitsprofilen und Kompetenzanforderungen. Bis 2030 könnten laut Studie rund 39 Prozent der bestehenden Qualifikationen an Relevanz verlieren oder sich grundlegend verändern. Gleichzeitig gewinnen insbesondere technologische Fähigkeiten, analytisches Denken sowie Lern- und Anpassungsfähigkeit an Bedeutung. Die Human Capital Trends 2026 zeigen, dass der erfolgreiche Umgang mit diesem Wandel weniger eine technologische als vielmehr eine organisationale und kulturelle Herausforderung ist. Unternehmen seien vor allem dann erfolgreich, wenn sie die Zusammenarbeit von Mensch und KI aktiv gestalten, Arbeit neu denken und flexible, vertrauensbasierte Rahmenbedingungen schaffen. Entscheidend dabei bliebe jedoch der gezielte Einsatz menschlicher Stärken wie Kreativität, Empathie und Urteilsfähigkeit im Zusammenspiel mit KI.Technologie in der Praxis: Lösungen, Impulse, PerspektivenAuf der New Work Evolution stellen Unternehmen wie beispielsweise HyperClarity und HYBEAM ihre innovativen Lösungen im Tech-Bereich vor. HyperClarity visualisiert Gespräche in Echtzeit und schafft neue Transparenz in Kommunikation und Zusammenarbeit, mit HYBEAM hält Mixed Reality Einzug in hybride Workshops und Trainings, indem physische Räume durch Avatare, digitale Whiteboards und 3D-Objekte erweitert werden. Workshops zu KI, zum Beispiel die "KI-Werkstatt" oder "KI im Wissensmanagement: Weniger suchen, mehr wissen, besser arbeiten" zeigen praxisnah, wie KI produktiv und gewinnbringend in Unternehmen eingesetzt werden kann. Und auch auf den Bühnen wird das Thema KI in Vorträgen, Diskussionen und Best Practices umfassend thematisiert. Im Panel "Menschen. Orte. Gemeinschaften. Aus New Work wird Next Work - was bleibt, wenn KI alles verändert?" (5. Mai 2026, 15 -15:50 Uhr, Center Stage) wird unter anderem diskutiert, wie sich Zusammenarbeit verändert, wenn Teams aus Menschen und KI bestehen. In seiner Keynote " Keeping up with the KI Wahnsinn" gibt Tim Jäger, Blackboat, (6. Mai 2026, 14 - 14:20 Uhr, Center Stage) gibt einen internationalen Blick auf den rasanten Fortschritt der KI-Entwicklung und Erfolgsfaktoren aus mehr als 150 Transformationsprojekten geworfen.Weitere Informationen gibt es online unter www.newworkevolution.dePressekontakt:Katrin WagnerSenior PR ManagerinTel: +49072137202308E-Mail: katrin.wagner@messe-karlsruhe.deKarlsruher Messe- und Kongress GmbHFestplatz 976137 Karlsruhewww.messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62644/6264871