Notierte die Diginex-Aktie lange Zeit um die 0,50 US$, steht sie am Donnerstag aktuell bei rund 2,60 US$. Der Hintergrund hierfür ist eine Kapitalzusammenlegung (Reverse-Split). Zusätzlich zu dieser Kapitalmaßnahme plant der ESG-Spezialist einen kompletten Konzernumbau und eine Übernahme. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Kapitalschnitt durchgeführt Der Aktiensplit vom September 2025 verlief nicht so wie geplant. Der Kurs stürzte vollkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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