© Foto: John Walton - PA WireMit starken Quartalszahlen und sportlichen Weltrekorden lässt Adidas die Yeezy-Sorgen hinter sich. CEO Bjørn Gulden setzt voll auf Performance - und die Strategie geht auf.Der fränkische Sportartikelgigant Adidas scheint den Turnaround endgültig geschafft zu haben. Nachdem das Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West und die damit verbundene "Yeezy-Krise" das Unternehmen lange Zeit gelähmt hatte, präsentierte CEO Bjørn Gulden nun Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Im ersten Quartal 2026 kletterte der währungsbereinigte Umsatz auf 6,6 Milliarden Euro - ein Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und über der Analystenschätzung von 6,3 Milliarden Euro. …Den vollständigen Artikel lesen
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