Der "Tag des Jahres" startet unter anderem mit den Quartalszahlen der Deutschen Bank. Dem heutigen Mittwoch wird ob der Termindichte richtungsweisender Charakter zugebilligt. Zahlreiche Quartalsberichte, weitere Konjunkturdaten und nicht zuletzt die Leitzinsentscheidung der Fed im weiteren Tagesverlauf könnten an den Finanzmärkten eine Weichenstellung erzwingen. Die Zahlen der Deutschen Bank sind schon da. Und sie fielen gut aus.Deutsche Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de