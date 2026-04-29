Die Deutsche Bank hat nicht nur mit einem Rekord-Nachsteuergewinn von 2,2 Milliarden Euro die Erwartungen deutlich übertroffen. Auch mit weiteren Detailzahlen verblüfft sie die Investoren. Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend kräftigen Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal legte der Vorsteuergewinn um sieben Prozent auf 3,0 Milliarden Euro zu. Nach Steuern kletterte der Gewinn um acht Prozent auf den Rekordwert von 2,2 Milliarden Euro. Gleichwohl gibt es in einem wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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