TB-Daily

KI-Power aus Südamerika ist eine der unterschätzten Tech-Revolutionen. Während der Blick der meisten Anleger starr auf das Silicon Valley gerichtet ist, hat sich in Lateinamerika eine technologische Evolution vollzogen, die in Europa fast unbemerkt blieb. In den Metropolen von São Paulo bis Buenos Aires ist Künstliche Intelligenz kein bloßes Schlagwort für Präsentationen, sondern das Rückgrat einer neuen Wirtschaft. Vor zehn Jahren war das Bankwesen in Brasilien ein Albtraum aus papierlastiger Bürokratie, astronomischen Gebühren und bewaffneten Schleusen vor den Filialen. Heute steuern dieselben Menschen ihre Finanzen über Apps, die schneller entscheiden als jeder menschliche Berater.Unternehmen wie MERCADOLIBRE, der unangefochtene E-Commerce-Gigant des Kontinents, haben diese KI-Revolution perfektioniert. Der Konzern nutzt neuronale Netze für alles - von der Betrugserkennung bis zur Routenplanung ihrer riesigen Lieferflotte. Mit einem KGV, das oft jenseits der 50er-Marke flirtet, ist viel Perfektion bereits eingepreist. So attraktiv die Story ist, so ambitioniert ist die Bewertung. Doch es gibt eine Ausnahme. Ein Unternehmen, das nicht nur technologisch in der Champions League spielt, sondern auch bewertungstechnisch und charttechnisch gerade jetzt ein hochinteressantes Setup bietet. Wenn Sie unserem Trade folgen wollen finden Sie diesen Hidde-Champion und viele weitere bei der