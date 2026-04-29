Köln (ots) -Die Bühne gehört der Jugend, die Politiker hören zu - Reversed Politics dreht die klassische Podiumsdiskussion um. Dieses umsetzungsreife Konzept für mehr Selbstwirksamkeit und Zuversicht in Deutschland hat die Jury* des "Projekt ZUVERSICHT" vollends überzeugt und den ersten Platz beim Finale geholt. Austragungsort des Megathons am 23. & 24. April war das Marktforschungsunternehmen rheingold salon in Köln, das neben der Nachrichtenkompetenz-Initiative UseThe News und dem gemeinnützigen Verein Initiative18 e.V. zu den Initiatoren des Projekts gehört. Insgesamt haben rund 40 namhafte Unternehmen, Verbände und Institutionen das Projekt seit dem Auftakt im Mai 2025 unterstützt.**Neun Finalisten-Teams*** haben es in die letzte Runde geschafft. Sie gingen als die jeweiligen Top 3 der vorgelagerten Ideathons "Politik & Parteien", "Marken & Unternehmen" sowie "Journalismus & Medien" hervor. Für diese kamen Ende 2025 mehr als 250 vornehmlich junge Teilnehmende aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien und Unternehmen im Rahmen der zweiten Phase des Projekts ZUVERSICHT zusammen, um folgenden Fragestellungen auf den Grund zu gehen: Wie stärken wir politische Partizipation und Vertrauen in Institutionen? Wie kann der Journalismus wieder mehr Selbstwirksamkeit bei den Menschen bewirken? Und wie können Unternehmen gesellschaftliche Teilhabe und Zuversicht fördern? Unterstützt wurden die Teilnehmenden dabei von erfahrenen Coaches und Experten. Ideathons und Megathon fußten auf einer tiefenpsychologisch fundierten und repräsentativen Studie****, die im Mai 2025 als Herzstück des Projekts veröffentlicht wurde. Diese hat wichtige Erkenntnisse zu den Gründen geliefert, warum in weiten Teilen der Bevölkerung so viel Zutrauen und Zuversicht verloren gegangen sind. (Projekt-Phase 1).Reserved Politics: Die umgekehrte Podiumsdiskussion für echte Mitsprache der JugendEntwickelt wurde das Konzept von Reserved Politics von Ada Führling, Carl-Linus Deichert, Charlotte Jürgens und Hicham Rhannam. Ihr Ansatz: Schülerinnen und Schüler sollen über Umfragen und Projekttage konkrete Ideen zur Verbesserung ihres Alltags in den Landkreisen konzipieren. Gemeinsam mit Politikern analysieren sie anschließend, wie sich diese lokalen Projekte tatsächlich umsetzen lassen. Die erste Podiumsdiskussion, bei der die Bühne der Jugend gehört und die Politiker zuhören, wird vom Jury-Mitglied Christan Schoon (Prognos) moderiert werden. Er wird das Gewinnerteam als Coach weiterhin unterstützen. Tatkräftig unterstützt wurde das Team bereits im Vorfeld von Victoria Luh von der Hertie Stiftung, einem weiteren Partner des Projekts.Hicham Rhannam erörtert das Konzept wie folgt: "Wir glauben, dass junge Menschen in politische Entscheidungsprozesse aktiv einbezogen werden müssen. Unsere Idee mit Reversed Politics ist es, klassische Beteiligungsformate umzudrehen: Jugendliche setzen selbst ihre Themen auf die Agenda und kommen direkt mit Politikschaffenden aus ihrem Landkreis ins Gespräch. Unser Ziel ist es, jungen Menschen echte Mitgestaltung zu ermöglichen und ihnen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln - gerade weil Studien zeigen, dass sich etwa die Hälfte der Jugendlichen von der Politik nicht ausreichend gehört fühlt. Wir freuen uns sehr, dass unser Projekt bereits auf großes Interesse stößt und erste Landkreise es umsetzen möchten. Das zeigt uns, dass neue Wege der Beteiligung gebraucht werden - denn Zukunft beginnt jetzt."Projekt ZUVERSICHT wird zum Netzwerk weiterentwickeltDer Abschluss des Megathons und die Kür des Gewinner-Teams markiert zugleich den Startpunkt für das Netzwerk ZUVERSICHT. Dafür haben sich die Initiatoren des Projekts bereits die Domain www.netzwerk-zuversicht.de gesichert. Auf dieser digitalen Plattform werden die Konzepte der neun Finalisten-Teams präsentiert, zu deren Weiterentwicklung es ebenfalls regelmäße Updates geben wird - sei es auf der Plattform selbst oder über weitere Kommunikationskanäle der Initiatoren. Zudem sollen auch neue Ideen vorgestellt werden. Mit diesen Maßnahmen soll die Bewegung für mehr Zuversicht in Deutschland insgesamt auf das nächste Level gehoben werden.Jens Lönneker, Gründer & Geschäftsführer rheingold salon und Mitinitiator des Projekts: "Der Spirit, den dieses Projekt seit Anfang an hatte, stimmt mich enorm zuversichtlich. Es war großartig zu sehen, mit wie viel Begeisterung die jungen Talente daran gearbeitet haben, Erfolgskonzepte gegen die Vertrauenskrise in unserem Land zu entwickeln. Auch wenn wir einen deutlichen Gewinner gekürt haben: alle anderen Team-Projekte haben das Potenzial, weiter entwickelt zu werden und mit der Unterstützung unserer Partner in die konkrete Umsetzung überführt zu werden."Meinolf Ellers, Geschäftsführer UseTheNews: "Als wir vor einem Jahr die große Zuversichts-Studie vorgestellt haben, war uns eines besonders wichtig: Wir wollten als Initiatoren nicht nur die Krise und ihre Ursachen beschreiben, sondern vor allem Impulse für eine Gegenbewegung setzen. In den Ideathons, dem Kreativ-Wettbewerb und dem abschließenden Megathon sind viele konkrete Ideen und Konzepte entstanden, die das Potenzial für mehr Zuversicht und Selbstwirksamkeit haben. Dabei konnten wir viele engagierte Köpfe und Akteure verknüpfen. Hier wollen wir im nächsten Schritt mit dem Netzwerk Zuversicht ansetzen."Manfred Kluge, Chairman der Omnicom Media Group und einer der Gründer der Initiative18:"Sehr beeindruckend, mit welcher Leidenschaft, Kreativität und Präzision tolle Konzepte entwickeln wurden. Jetzt ist an uns, im Schulterschluss mit der Politik und der Wirtschaft in die Umsetzung zu gehen und die so dringend benötigte Zuversicht in unserem Land zu stimulieren."*Die Mitglieder der Megathon-Jury in alphabetischer Reihenfolge:Barbara Scherle (ProSiebenSat.1), Bernd Samland (Endmark), Christian Schoon (Prognos), Florian Weischer (Weischer Media), Hans-Heinrich Berghorn (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.), Jens Lönneker (rheingold salon), Lena Sellmann (Procter & Gamble), Meinolf Ellers (UseThe News / dpa), Moritz von Stetten (Future Impacts), Timo Wakulat (congstar).Kreativ-Wettbewerb wird in 2026 fortgeführtFlankiert wurde das geschilderte Programm von einem Kreativ-Wettbewerb. Der Branchenverband GWA und das Medienunternehmen Weischer haben gemeinsam junge Kreative aufgerufen, eine begleitende Kampagne für das "Projekt Zuversicht" zu konzipieren. Gesucht wurden Kampagnenideen, mit denen junge Zielgruppen wieder für verlässliche Nachrichten begeistert werden können. Aus insgesamt 65 kreativen Ideen junger Kommunikationstalenten wurde das Gewinnerduo "AK & AG" zum Sieger gekürt. Anna Kollmer und Anna Gerhards bekommen dankt zahlreicher Partner die Option, ihr Konzept zu realisieren. Zugleich beinhaltete ihr Gewinn zwei Tickets zum Cannes Lions Festival. Der Kreativ-Wettbewerb geht in 2027 in die zweite Runde. Mehr dazu hier: https://projektzuversicht.weischer.net.**Die Partner:Das "Projekt Zuversicht" wird von namhaften Unterstützern getragen: Auf verschiedene Art und Weise haben sich folgende Unternehmen, Verbände und Initiativen bei einzelnen Ideathons beziehungsweise beim Megathon eingebacht: ADVANT Beiten, AVE Institut, congstar, Correctiv, DIE ZEIT, Die Mediaagenturen, Funke Medien Gruppe, Future Impacts Consulting, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Gerolsteiner Brunnen, Hamburg Media School, Hans-Böckler-Stiftung, Initiative D21 e.V., Konrad-Adenauer-Stiftung, More in Common, NRWision, Penny, Politagents Consulting, Procter & Gamble, Pro Content, Prognos, ProSiebenSat.1, RMS Radio Marketing Service, RTL Deutschland & RTL Journalistenschule, theTradeDesk, TIDE - Hamburgs Bürger:innen-Sender und Ausbildungskanal, TU Dortmund, twkpm - Gesellschaft für crossmediale Kommunikation, VIVAWEST, VOCER, Weischer Media, Westermann Gruppe, Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.Bereits für die Studie gab es bereits ein breites Fundament an namhaften Partnern, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre. Konkret: Verbände (GWA, Die Media-Agenturen, OWM, Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband), werbetreibende Unternehmen (Dr. Oetker, REWE) sowie Medienhäuser & Vermarkter (ARD MEDIA, Funke Medien Gruppe, Hubert Burda Media, Prisma Verlag, ProSiebenSat.1 Media, RMS Radio Marketing Service, RTL Deutschland und Weischer Media).***Die Finalisten (siehe Dokument anbei)****Weitere Ergebnisse der Studie: https://www.rheingold-salon.de/de/news-publikationen/582rheingold salon: Der Lönneker & Imdahl rheingold salon ist eine der renommiertesten Marktforschungs-agenturen Deutschlands mit Sitz in Köln. Seit mehr als 30 Jahren betreiben die Gründer Markt- und Medienforschung auf Basis von kultur- und tiefenpsychologischen Analysen.Kontakt Jens Lönneker: Loenneker@rheingold-salon.deUseTheNews: Das bundesweite Projekt UseTheNews geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Medien, Bildung und Forschung werden Antworten auf die Frage gesucht, wie sich junge Menschen informieren und wie sie besser mit journalistischen Nachrichten zu erreichen sind.Kontakt Meinolf Ellers: meinolf@usethenews.infoInitiative18: Die Initiative18 setzt sich als gemeinnütziger Verein für die Stärkung von Medienvielfalt und den Schutz von vertrauenswürden journalistischen Inhalten ein. Weitere Ziele sind die Förderung von Medienkompetenz, die verantwortungsvolle Allokation von Werbebudgets oder der Kampf gegen Desinformation und extremistische Inhalte.Kontakt Manfred Kluge: Manfred.Kluge@omc.com oder info@initiative18.orgAnsprechpartner für Interview-Anfragen, Bildmaterial, Charts etc.: Marcus Prosch, Prosch Communications I marcus@prosch-communications.dePressekontakt:UseTheNews gGmbH / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168022/6264917