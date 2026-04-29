FOSHAN, China, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der von der Louvre Furnishings Group veranstaltete Global Home Carnival 2026 ist in Foshan offiziell gestartet. Das 21-tägige Veranstaltungsprogramm verbindet internationalen Handel mit kulturellem Austausch sowie vielfältigen Verbraucheraktionen. Parallel zur Canton Fair und rund um die chinesischen Maifeiertage richtet sich die Veranstaltung gezielt an internationale Einkäufer und soll zugleich die saisonale Nachfrage im Einrichtungssektor stärken.

Global Home Carnival 2026 der Louvre Furnishings Group

Mit über 26 Jahren Erfahrung in der Möbel- und Einrichtungsbranche hat sich die Louvre Furnishings Group zu einem bedeutenden Einkaufs- und Handelszentrum entwickelt. Jährlich besuchen mehr als vier Millionen Menschen den Standort, darunter Kundinnen und Kunden aus über 155 Ländern und Regionen. Seit Beginn der Veranstaltung haben Delegationen sowie digitale Content Creator aus rund 20 Ländern den Louvre-Komplex besucht und dabei die 22 thematisch gestalteten Ausstellungshallen besichtigt.

Globale Handelsplattform und kultureller Austausch

Als Erweiterung des Canton Fair-Ökosystems bietet der Standort ein klar strukturiertes Servicekonzept. Dieses umfasst sorgfältig ausgewählte Marken und Materialien, ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, geprüfte Qualität, transparente Preise sowie landesweite Liefermöglichkeiten und schafft damit optimale Voraussetzungen für eine effiziente und verlässliche Beschaffung.

Am 21. April kamen im Louvre International Furniture Exhibition Center im Rahmen der "Foshan Wonder Night" rund 400 internationale Gäste zusammen. Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Aufführungen und kulturellen Darbietungen, die globale Designtrends mit lokalen Einflüssen verbinden.

Feiertagsaktionen und Lifestyle-Erlebnisse

Während der chinesischen Maifeiertage vom 1. bis 5. Mai erreicht das Festival seinen Höhepunkt. In diesem Zeitraum stehen zahlreiche Aktionen wie Gewinnspiele, Preisnachlässe, Cashback-Angebote und Produktverlosungen im Mittelpunkt, um die Besucheraktivität und das Einkaufserlebnis gezielt zu steigern.

Über den Einzelhandel hinaus verbindet die Veranstaltung Tourismus, Kunst und Gastronomie zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Vom 1. bis 3. Mai finden täglich Yingge-Tanzaufführungen statt, ergänzt durch Kunstausstellungen sowie ein vielfältiges internationales Gastronomieangebot.

Als staatlich anerkannte Touristenattraktion der Kategorie AAAA entwickelt sich der Louvre-Komplex kontinuierlich weiter und geht zunehmend über seine reine Handelsfunktion hinaus. Auch der chinesische Fernsehsender China Central Television (CCTV) hat über die Veranstaltung berichtet und deren Qualität sowie internationale Ausrichtung hervorgehoben.

Nach Angaben der Veranstalter spiegelt das Festival die kontinuierlichen Bemühungen wider, internationalen Handel mit kulturellen Erlebnissen zu verbinden und Foshan als wichtigen Standort der globalen Einrichtungsbranche weiter zu stärken.

Über Louvre Furnishings Group

Die im Jahr 2000 gegründete Louvre Furnishings Group mit Sitz in Foshan, China, vereint Design, Forschung und Entwicklung, Einzelhandel und Gastgewerbe unter einem Dach und zählt zu den führenden Akteuren der chinesischen Einrichtungs- und Vertriebsbranche.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfe41cc-6d84-44f7-bde6-aadac83e6bb5

Medienkontakt: Louvre Furnishings Group https://www.louvre-mall.com/ Cherry Li info@louvre-group.cn