Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.04.2026, 19:30 Uhr Zürich/Berlin Solarzellen und E-Autos brauchen unter anderem Silber, ebenso wie Hightech-Anwendungen. Laut neuesten Analysen wurde im vergangenen Jahr das weltweite Wachstum der Stromnachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital