Viele Shops investieren in Traffic - aber verlieren Kunden im entscheidenden Moment. Woran das liegt und wie KI-gestützte Beratung die Conversion Rate um bis zu 30 Prozent steigern kann. Stell dir vor, du betrittst einen Shop, willst eine Kaffeemaschine kaufen - und findest dich allein zwischen 87 Modellen wieder. Siebträger, Vollautomaten, Pad-Systeme. Du liest, vergleichst, zweifelst. Kein Verkäufer weit und breit. Keine Hilfe. Fragen, Überforderung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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