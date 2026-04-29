Dass Volkswagen sparen muss, ist schon lange bekannt. Der verschärfte Sparkurs soll nun wohl in einer neuen Strategie für 2030 münden, denn sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat sind offenbar zu der Einschätzung gekommen, dass das aktuelle Geschäftsmodell des Konzerns nicht mehr zukunftsfähig sei. Wie etwa die Automobilwoche unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, seien beide Gremien bei einer Sitzung des Aufsichtsrats zu dieser "übereinstimmenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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