© Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel KubirskiMehr Gewinn, klare Aktionärssignale, bestätigte Ziele: Auf dem Papier glänzt die Bank mit Rekordzahlen. An der Börse dominiert trotzdem Verkaufsdruck.Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend starken Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet und hat die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auf die Aktionäre entfiel im ersten Quartal ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro, rund acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg der Nachsteuergewinn auf 2,2 Milliarden Euro. Die Erträge legten um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Die Aktie reagierte zunächst freundlich, drehte dann jedoch deutlich ins Minus. Vorstandschef Christian Sewing sprach von einem gelungenen Auftakt in …Den vollständigen Artikel lesen
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