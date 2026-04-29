Berlin (ots) -
"GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz jetzt stoppen - Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen fair und zukunftsfest sichern."
Mit diesem Appell wenden sich die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) und sieben psychotherapeutische und psychiatrische Organisationen und Berufsverbände nochmals an die Bundesregierung.
Die Organisationen haben eine gemeinsame 9-Punkte-Erklärung vorgelegt. Damit sprechen sie sich nachdrücklich gegen den drohenden Kahlschlag in der Versorgung aus. Überdies zeigt die Erklärung Stellschrauben für nachhaltige Reformen auf.
Die vollständige 9-Punkte-Erklärung finden Sie hier (https://api.bptk.de/uploads/9_Punkte_Erklaerung_GKV_B_Stab_G_60df6f2614.pdf).
Ihre Ansprechpartnerin:
Ulrike Florian
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 030. 278 785 - 21
E-Mail: presse@bptk.de
Original-Content von: Bundespsychotherapeutenkammer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174442/6264969
"GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz jetzt stoppen - Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen fair und zukunftsfest sichern."
Mit diesem Appell wenden sich die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) und sieben psychotherapeutische und psychiatrische Organisationen und Berufsverbände nochmals an die Bundesregierung.
Die Organisationen haben eine gemeinsame 9-Punkte-Erklärung vorgelegt. Damit sprechen sie sich nachdrücklich gegen den drohenden Kahlschlag in der Versorgung aus. Überdies zeigt die Erklärung Stellschrauben für nachhaltige Reformen auf.
Die vollständige 9-Punkte-Erklärung finden Sie hier (https://api.bptk.de/uploads/9_Punkte_Erklaerung_GKV_B_Stab_G_60df6f2614.pdf).
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