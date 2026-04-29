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Dow Jones News
29.04.2026 10:09 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hohe Inflation belastet Börse Sydney

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hohe Inflation belastet Börse Sydney

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch gezeigt. Die Vorgaben aus den USA waren negativ. Dort standen vor allem Technologiewerte unter Druck, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, OpenAI habe bei Nutzerzahl und Umsatz die eigenen Ziele verfehlt. Das hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit der massiven KI-Investitionen geweckt.

Daneben dürften einige Anleger wegen der am späten Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank eher zurückhaltend agiert haben. Überdies stehen nach US-Börsenschluss am Mittwoch Quartalszahlen der US-Technologieschwergewichte Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Microsoft zur Veröffentlichung an. Und nicht zuletzt dämpften weiter der Iran-Krieg und der drastisch gestiegene Ölpreis die Kauflust der Anleger.

Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handelt kostete das Barrel Brentöl gut 112 Dollar. Der Ölpreis zeigt sich bislang wenig beeindruckt davon, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Dienstag ihren Austritt aus der Opec erklärten. Die Akteure am Ölmarkt setzen Beobachtern zufolge aber darauf, dass bald mehr Öl auf den Markt kommt, da die VAE nicht mehr an die Opec-Fördermengen gebunden sind. Auf der anderen Seite ist allerdings die Straße von Hormus noch immer geschlossen, was den Transport von Öl erschwert.

Die Börse in Tokio war wegen eines Feiertags geschlossen. In Seoul rückte der Kospi um 0,8 Prozent vor. Am Aktienmarkt in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index (Späthandel) 1,4 Prozent. In Shanghai schloss der Composite-Index 0,7 Prozent höher.

In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Die australischen Verbraucherpreise stiegen im März aufgrund des Ölpreisschocks um 4,6 (Februar: 3,7) Prozent und lagen damit deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2,5 Prozent. Das dürfte den Druck auf die RBA erhöhen, bei ihrer nächsten Sitzung im Mai die dann dritte Zinserhöhung in diesem Jahr zu beschließen und lastete auf der Stimmung am Aktienmarkt.

Die Aktie von Hong Kong Exchange and Clearing gewann 2,9 Prozent, nachdem der Börsenbetreiber Unternehmen für das erste Quartal Rekordergebnis ausgewiesen hatte. Geely Automobile, zweitgrößter chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat trotz rekordhoher Verkaufszahlen und Einnahmen einen Gewinnrückgang verbucht. Die Aktie stieg um 2,4 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.687,00  -0,3    -0,3      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.943,84  +0,9   +10,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.690,90  +0,8   +58,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.037,26  +1,4    +1,6      10:00 
Shanghai-Composite     4.107,51  +0,7    +3,5      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.864,67  -0,5    +4,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.081,39  +0,1   -18,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.720,77  -0,5    +2,5      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1704  -0,1   1,1711     1,1693  -0,4 
EUR/JPY           186,78  -0,1   186,89     186,37  +1,5 
EUR/GBP           0,8668  +0,1   0,8663     0,8656  -0,5 
USD/JPY           159,62  +0,0   159,61     159,40  +1,9 
USD/KRW          1.477,70  +0,3  1.472,66    1.473,95  +2,6 
USD/CNY           6,8306  -0,1   6,8374     6,8335  -2,3 
USD/CNH           6,8319  -0,1   6,8393     6,8344  -2,1 
USD/HKD           7,8368  +0,0   7,8357     7,8350  +0,7 
AUD/USD           0,7162  -0,3   0,7180     0,7169  +7,3 
NZD/USD           0,5866  -0,3   0,5885     0,5887  +1,9 
BTC/USD          77.080,03  +0,8 76.469,41    76.578,04 -12,1 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,86  +0,9    0,93      99,93 
Brent/ICE          112,31  +0,9    1,05     111,26 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.573,39  -0,5   -21,12    4.594,51 
Silber            73,25  +0,2    0,17      73,08 
Platin           1.929,98  -0,5   -10,10    1.940,08 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

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April 29, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

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