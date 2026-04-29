Kreuztal (ots) -Es sind diese Momente, in denen alles leicht wirkt: Sonne auf der Haut, ein Tisch voller Gespräche, ein Glas in der Hand und für einen Augenblick passt alles. Genau dieses Gefühl steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne rund um den beliebten Signature Drink Lillet Wild Berry.Unter dem Motto "C'est la vie, Wild Berry." inszenieren Schweppes und Lillet eine Hommage an Lebensfreude und das französische Gespür für den Genuss im Hier und Jetzt. Im Zentrum steht ein leichtes, elegantes Lebensgefühl, das dazu einlädt, Momente bewusst zu erleben und ihnen eine besondere Note zu geben.Eine Hommage an die LebensfreudeDenn Lillet Wild Berry verkörpert seit mehr als 15 Jahren genau dieses Gefühl. Die Kombination aus Lillet Blanc, fruchtig spritzigem Schweppes Original Wild Berry und frischen Beeren steht für unkomplizierten Aperitif-Genuss und den stilvollen Auftakt in laue Sommerabende. Ein Drink, der entspanntes französisches Laissez-faire mit dem gewissen Extra an spritziger Frische verbindet und damit zum perfekten Begleiter für Augenblicke wird, die es wert sind, bewusst wahrgenommen zu werden. Nicht ohne Grund gehört Lillet Wild Berry seit vielen Jahren zu den beliebtesten Aperitifs in Deutschland."Lillet Wild Berry steht für die besondere Mischung aus Leichtigkeit, Genuss und Geselligkeit", sagt Tobias Liesenfeld, Marketingleiter bei Schweppes Deutschland und Österreich. "Mit der Kampagne rücken wir genau diese Momente wieder stärker in den Fokus. Momente, in denen das Leben einfach so genommen wird, wie es kommt."Leichtigkeit vielfältig gemixtC'est la vie bedeutet auch, dass Genuss viele Formen haben darf. Klassisch, zuckerreduziert oder bewusst alkoholfrei gedacht.Mit dem zuckerfreien Schweppes Original Wild Berry Zero lässt sich der beliebte Signature Drink seit 2020 beispielsweise zuckerreduziert zubereiten, ohne seinen charakteristischen Geschmack zu verlieren. In Kombination mit Lillet Blanc 0% entsteht zusätzlich eine alkoholfreie Interpretation des Klassikers, die das gleiche Gefühl transportiert: entspannt, leicht und genau richtig für den Moment.Breite Aktivierung zum Start der TerrassensaisonZum Start der Terrassensaison bringen Schweppes und Lillet dieses Lebensgefühl über einen breit angelegten Media-Mix in die Öffentlichkeit. Von Mai bis Juni wird der ikonische Aperitif über verschiedene Kanäle aktiviert: über Funk, Out-of-Home und Social Media ebenso wie über aufmerksamkeitsstarke Inszenierungen im Handel sowie in Bars und Restaurants.So wird Lillet Wild Berry genau dort erlebbar, wo Menschen den Sommer genießen: draußen, in der Gastronomie und bei geselligen Momenten mit Freundinnen und Freunden.Denn manchmal braucht es nicht mehr als gute Gesellschaft und ein Glas Lillet Wild Berry. C'est la vie, Wild Berry.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHSarah Klappert, UnternehmenssprecherinHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72586/6264989