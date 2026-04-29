Die Platform Group (TPG) hat starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit einem Umsatzanstieg von 39 % im Jahresvergleich auf 728 Mio. EUR, einem Anstieg des GMV um 44 % auf 1,3 Mrd. EUR und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 65 % auf 55 Mio. EUR, was die starke Skalierbarkeit der Plattform unterstreicht. Der operative Cashflow von 59,7 Mio. EUR unterstützt die Qualität der Erträge, während die Bilanzstärke sich mit einer Eigenkapitalquote von 48,4 % und einem Leverage von 2,1x verbessert hat. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, ohne AEP, wurde bestätigt, während die geplante AEP-Akquisition der entscheidende Katalysator bleibt, wobei die Finanzierungsdetails im Mai erwartet werden. Wir betrachten die derzeitige Bewertung als attraktiv, die eher durch Unsicherheiten in der Finanzierung als durch operationale Schwächen getrieben ist, und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 19,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
© 2026 mwb research