Mainz (ots) -Das ZDF erweitert die Marke "XY" und startet die neue True Crime-Doku "XY Spuren des Verbrechens" mit Helene Reiner. In sechs monothematischen Folgen verbindet die Moderatorin Originalmaterial der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit neuen Rechercheergebnissen und polizeilichem Fachwissen. Start ist am Mittwoch, 6. Mai 2026, 19.25 Uhr - die Ausstrahlung ist wöchentlich. Die einzelnen Folgen sind am Sendetag, ab 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar."Ich verstehe mich vor allem als Fragestellerin"In den Folgen "Vermisst" (6.5.), "Entführt" (13.5.), "Serienmörder" (20.5.), "Verbrechen an Prostituierten" (27.5.), "Wenn Frauen töten" (3.6.) und "Femizide" (10.6.) sucht Helene Reiner nach Antworten auf die Fragen, die in früheren Livesendungen offengeblieben sind. Dafür spricht sie mit Betroffenen und Angehörigen über die Taten und mit Expertinnen und Experten über Tatmotive, Ermittlungsansätze, polizeiliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Hintergründe.Fabian Puchelt ist regelmäßiger StudiogastIm Gespräch mit Moderatorin und Journalistin Helene Reiner erläutert Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern die Sichtweise der Polizei. Dem ZDF-Publikum ist Fabian Puchelt aus "Aktenzeichen XY... Ungelöst" bekannt. Dort berichtet er über den aktuellen Stand laufender Fahndungen und das Hinweisaufkommen.Kontakt:Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/xyspurendesverbrechens) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "XY Spuren des Verbrechens" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/xy-spuren-des-verbrechens) bereit (nach Log-in).-Hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/xy-spuren-des-verbrechensdate) finden Sie die Pressemappe "XY Spuren des Verbrechens"-Hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/aktenzeichen-xy-ungelost-1)finden Sie die Pressemappe "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-ZDF True Crime bei YouTube (https://www.youtube.com/@ZDFTrueCrime)- XY im ZDF-Streaming-Portal: Aktenzeichen XY... Ungelöst (https://www.zdf.de/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110)- XY gelöst - True-Crime-Reihe im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/xy-geloest-106)- XY history - historisches True-Crime-Format (https://www.zdf.de/dokus/xy-history-102)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6265001