BÖRSE AKTUELL: Eine Flut von Entscheidungen der Fed und BoC sowie die Ergebnisse der Mag7-Unternehmen für das 1. Quartal (29.04.2026)

Die aktuellen Markt News werden weiterhin stark vom Nahostkonflikt geprägt. Laut Berichten plant die US-Regierung eine langfristige Blockade iranischer Häfen. Hintergrund ist die Einschätzung, dass weder eine Eskalation noch ein Rückzug aktuell vorteilhaft wäre.

Besonders kritisch bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, durch die rund 20% der globalen Öl- und LNG-Lieferungen transportiert werden. Die anhaltende Schließung sorgt für erhebliche Unsicherheit an der Börse aktuell.

Diplomatische Fortschritte sind nicht in Sicht. Iran fordert Sanktionserleichterungen und Zugeständnisse, während die USA weiterhin auf die vollständige Aufgabe des Atomprogramms bestehen. Der wirtschaftliche Druck zeigt Wirkung, da Iran zunehmend Schwierigkeiten hat, sein Öl zu lagern.

Börse Aktuell: Starke Quartalszahlen, aber fehlende Impulse

Die Berichtssaison liefert überwiegend positive Markt News. Über 80% der Unternehmen übertreffen die Erwartungen, mit einem Gewinnwachstum von rund 16% im Jahresvergleich.

Trotz der starken Zahlen fehlen neue Impulse für weiter steigende Kurse. Besonders kritisch bleibt die Kostenentwicklung. Steigende Energiepreise könnten die Margen belasten - insbesondere bei den großen Tech-Konzernen mit hohem Gewicht im S&P 500 und Nasdaq.

Heute erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt mit Zahlen mehrerer Schwergewichte....

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