© Foto: Sebastian Gollnow/dpaDer wichtigste Markt bleibt ein Problem. Trotzdem feiern Anleger den bestätigten Ausblick. Mercedes-Benz ist mit rückläufigen Zahlen ins Jahr 2026 gestartet, hat die Erwartungen des Marktes jedoch übertroffen und hält an seinem Ausblick fest. Im ersten Quartal sank der Umsatz um fünf Prozent auf 31,6 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um knapp 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,42 Milliarden Euro nach 1,68 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legt dennoch zu, da Analysten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet hatten. Besonders belastend blieb das Geschäft in China. Dort kämpft Mercedes weiter mit schwacher Nachfrage …Den vollständigen Artikel lesen
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