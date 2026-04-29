Hürth (ots) -Die niologic GmbH baut ihre Zusammenarbeit mit der synava Gruppe, einem Zusammenschluss führender Softwareunternehmen im Bereich Healthcare IT, weiter aus. Nach einer initialen Analysephase wurde gemeinsam mit dem CTO-Bereich unter der Leitung von Jan Löffler der Aufbau von KI-gestützten Supportstrukturen sowie eines ersten KI-Agentensystems im Support vorangetrieben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, komplexe Supportprozesse im Umfeld medizinischer Software effizienter zu gestalten und besser skalierbar zu machen.Dr. Alexander Nichau, Geschäftsführer der niologic GmbH: "Gerade bei komplexen B2B-Softwarelösungen sehen wir immer wieder, dass Support nur schwer skalierbar ist, weil er tiefes Fachwissen und lange Einarbeitungszeiten erfordert. Unser Ansatz ist es, diesen Support durch KI gezielt zu unterstützen und perspektivisch zu automatisieren, indem relevante Informationen schneller verfügbar gemacht und Antworten strukturiert vorbereitet werden."Die synava Gruppe mit Sitz in Karlsruhe vereint Unternehmen wie medavis, epiNET, Digithurst, InformMe, MedDream und POTTHOFF + PARTNER und entwickelt unter anderem Softwarelösungen für die Radiologie sowie für den Einsatz von Röntgenaufnahmen in Krankenhäusern und Praxen. Die eingesetzten Systeme sind fachlich hochspezialisiert und entsprechend komplex. Supportanfragen erfordern daher detaillierte Kenntnisse der Software sowie ein tiefes Verständnis der jeweiligen Kundeninstallation. Gleichzeitig führen die langen Einarbeitungszeiten für Mitarbeitende dazu, dass sich die Supportstrukturen nur begrenzt skalieren lassen.Vor diesem Hintergrund arbeitet die synava Gruppe unter der Leitung von CTO Jan Löffler gemeinsam mit der niologic GmbH an der Entwicklung von KI-gestützten Supportsystemen. Im ersten Schritt wurde eine Bestandsaufnahme der bestehenden Prozesse durchgeführt und darauf aufbauend ein erster Anwendungsfall umgesetzt. Daher setzt die synava Gruppe auf den gezielten Einsatz von KI im Support. Der entwickelte, interne KI-Agent unterstützt Mitarbeitende, indem er passende, vorstrukturierte Antwortvorschläge recherchiert und gleichzeitig den relevanten Kontext zur jeweiligen Kundeninstallation identifiziert. Ziel ist es, die Bearbeitung von Anfragen zu beschleunigen, die Antwortqualität unabhängig der Betriebszugehörigkeit hochzuhalten und die Abhängigkeit von langen Einarbeitungszeiten zu reduzieren. Dabei erfolgt der Einsatz unter strengsten Datenschutzanforderungen, insbesondere im Umgang mit sensiblen medizinischen Daten.Die Zusammenarbeit ist auf den weiteren Ausbau der Systeme ausgelegt. In den nächsten Schritten werden die bestehenden KI-gestützten Supportlösungen iterativ weiterentwickelt und zusätzliche Funktionen ergänzt. Parallel unterstützt die niologic GmbH das Team der synava Gruppe bei Architektur- und Technologieentscheidungen, um die Weiterentwicklung nachhaltig zu gestalten."Wir sehen großes Potenzial darin, KI im Supportumfeld so einzusetzen, dass sie nicht nur einzelne Aufgaben übernimmt, sondern Mitarbeitende im gesamten Bearbeitungsprozess unterstützt. Gemeinsam mit der synava Gruppe haben wir bereits einen ersten KI-Support-Agenten erfolgreich in Produktion gebracht und schaffen nun die Grundlage für den weiteren Ausbau", so Dr. Alexander Nichau abschließend.Weitere Informationen finden Sie unter: https://niologic.de/Pressekontakt:niologic GmbHVertreten durch: Dr. Alexander Nichauinfo@niologic.dehttps://niologic.de/unternehmen/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: niologic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182383/6265011