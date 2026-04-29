Vaduz (ots) -Mit Energie und auf dem Rad zur Arbeit und zufrieden wieder nach Hause - das ist das Motto des Radwettbewerbs "Mit dem Rad zur Arbeit", der am 1. Mai 2026 startet und seit vielen Jahren als Kooperation der Regierung und der Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) organisiert und durchgeführt wird.Mehr als 14'000 Mitarbeitende aus LIHK-Mitgliedsunternehmen, der Landesverwaltung und allen Gemeinden sind teilnahmeberechtigt. Ziel der Aktion ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Monaten Mai und Juni an möglichst vielen Arbeitstagen das Fahrrad für den Arbeitsweg nutzen. Dabei qualifizieren sich diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in diesen beiden Monaten an mindestens der Hälfte aller Arbeitswege das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt haben für eine Teilnahme an der Schlussverlosung mit Preisen im Gesamtwert von über CHF 16'000.Als neues Element des diesjährigen Wettbewerbs führen die organisierenden Stellen das Element "Bring a Friend" ein. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zur Teilnahme am Radwettbewerb motivieren, erhalten die Chance zusätzlich einen von fünf Gutscheinen im Wert von je CHF 100 zu gewinnen."Der gemeinsam von der Verwaltung und Wirtschaft getragene Wettbewerb setzt einen wertvollen Impuls, das Fahrrad für den Arbeitsweg zu nutzen und dadurch Gewohnheiten aufzubrechen. Mit der Aktion werden nicht nur die Bewegung im Alltag und damit die Gesundheit gefördert, sondern auch die Verkehrsinfrastruktur entlastet", hält Infrastrukturminister Daniel Oehry fest. "Gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in kurzer Entfernung zum Arbeitsplatz leben, ist das Fahrrad für den Arbeitsweg eine valide Alternative zum Auto. Zudem ermöglichen E-Bikes das mühelose Bewältigen allfälliger Steigungen.", ergänzt Patrick Elkuch, Projektleiter der LIHK.Als Teil des betrieblichen Mobilitätsmanagements finanzieren die teilnehmenden Arbeitgeber die attraktiven Preise der Schlussverlosung und motivieren durch die betriebsinterne Bewerbung des Wettbewerbs ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Teilnahme. Die Anmeldung für den Wettbewerb "Mit dem Rad zur Arbeit" erfolgt über die Webseite www.fahrradwettbewerb.li. Die Webseite enthält zudem Informationen zu weiteren Fahrradwettbewerben, die im Laufe des Jahres stattfinden sowie allgemeine Tipps zum Thema Radfahren.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael OspeltGeneralsekretärT +423 236 61 94michael.ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939741