Die Deutsche Bank hat mit einem Rekord-Nachsteuergewinn von 2,2 Milliarden Euro die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie reagierte allerdings zum Handelsauftakt mit Kursverlusten von drei Prozent. Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend kräftigen Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal legte der Vorsteuergewinn um sieben Prozent auf 3,0 Milliarden Euro zu. Nach Steuern kletterte der Gewinn um acht Prozent auf den Rekordwert von 2,2 Milliarden Euro. Gleichwohl gibt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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