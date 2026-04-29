Hamburg (ots) -Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz unterstützt den Verein DRIVE local e. V. im Jahr 2026 mit einer Förderung in Höhe von 26.000 Euro. Mit dem Förderbescheid würdigt das Land das Engagement des Vereins für nachhaltige Strukturen im Journalismus und setzt ein starkes Zeichen für regionale Berichterstattung. Hinter der Initiative DRIVE stehen die dpa, Highberg/Schickler sowie rund 30 Verlagshäuser.Ziel der Förderung ist die Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Begleitung der digitalen Transformation der Presseverlagshäuser in Rheinland-Pfalz. Durch den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz, neuer Kooperationsformen zwischen den Verlagshäusern und die Entwicklung neuer Geschäfts- und Angebotsmodelle soll die Finanzierung der Redaktionen gesichert und damit eine flächendeckende lokaljournalistische Versorgung sicherstellt werden."Mit der Unterstützung von DRIVE local e.V. fördern wir innovative Ideen, die direkt bei den Menschen in Rheinland-Pfalz ankommen. Rheinland-pfälzische Verlagshäuser entwickeln zukünftig unter der Leitung von DRIVE gemeinsam mit den Projektpartnern - der dpa, Highberg/ Schickler sowie dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) - neue lokale Informationsangebote speziell für jüngere Zielgruppen. Solche Initiativen sind unverzichtbar für die lokale und regionale Informationsvermittlung, gerade in Zeiten, in denen journalistisch redaktionell gestaltete Inhalte die Währung der Demokratie sind. Wir freuen uns, dass die Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM) nun als erstes rheinland-pfälzisches Verlagshaus diese Anwendungen in Mainz testet", betonte Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte beim Bund für Europa und für Medien Rheinland-Pfalz anlässlich der Bewilligung des Förderbescheides.Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz setzt mit dieser Förderung ein klares Zeichen für die Bedeutung des Lokaljournalismus und dessen Beitrag zum Medienstandort Rheinland-Pfalz.Jule Lumma, Chefredakteurin und Geschäftsleitung Content bei VRM und Vorstandsmitglied bei DRIVE local e. V. sagt: "Gerade im Digitalen müssen wir uns immer wieder neue Wege überlegen, wie wir mit unseren lokalen Inhalten Zielgruppen erreichen. Das individuelle Nutzungsverhalten ändert sich stark. Dank des Projektes können wir neue Angebote und Wege entwickeln, um auch die nächsten Generationen für den Lokaljournalismus zu begeistern."Prof. Andreas Dengel, Geschäftsführender Direktor des DFKI in Kaiserslautern, sagt: "Die Regionalzeitung ist die lokale Lebenswelt, die wir mit KI für die Menschen erfahrbar machen wollen, was heißt, kommunale und regionale Berichterstattung näher an die konkreten Lebensrealitäten der Menschen heranzubringen. Durch neue Partizipationsformen wollen wir Identität und Zugehörigkeitsgefühl fördern."Über DRIVE und DRIVE local e.V.Bei der 2020 gegründeten Digital Revenue Initiative (DRIVE) arbeiten dpa und die Unternehmensberatung Highberg mit 30 regionalen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung digitaler Erlöse. Dabei setzt DRIVE auf die Data Science, Künstliche Intelligenz und neue Formen der Kooperation. DRIVE local e.V, wurde Anfang 2026 vom DRIVE-Konsortium gegründet.Pressekontakt:DRIVE local e.V. / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: DRIVE local e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182454/6265023