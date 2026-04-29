Düsseldorf (ots) -Ökostromanbieter Grünwelt Energie weist auf Mythen rund um das Thema Stromsparen hin und gibt Verbrauchern Tipps, welche Maßnahmen im Alltag tatsächlich funktionieren.Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) hat gängige Strom-Spar-Tipps im Haushalt geprüft und hilft, echte Sparpotenziale von nutzlosen Ratschlägen zu unterscheiden:- Licht/Lampen: Der Mythos, dass das Einschalten mehr Energie verbraucht als das Brennenlassen, ist falsch. Ebenso stimmt die Annahme nicht, dass häufiges An- Ausschalten zu einem vorzeitigeren Defekt der Lampe führt. Zudem sind LEDs zwar teurer, verbrauchen aber weniger Strom als Energiesparlampen.- Stand-by: Elektrogeräte ziehen auch im Stand-by-Modus Energie. Auch wenn bei neueren Geräten dieser Verbrauch nach EU-Richtlinie geregelt ist, lohnt sich das komplette Trennen vom Strom.- Kühlschrank/Gefrierfach: Mehr Lebensmittel im Kühlschrank bedeutet dauerhaft höherer Stromverbrauch. Falsch, denn Lebensmittel fungieren als Kältespeicher und stabilisieren die Temperatur. Im Gefrierfach dagegen ist eine Eisschicht kontraproduktiv, sie verhindert das effiziente Runterkühlen des Innenraumes.- Warmwasser beim Spülen: Das Vorspülen unter warmem, fließendem Wasser ist Energieverschwendung. Moderne Spülmaschinen benötigen diesen Schritt nicht und arbeiten im Eco-Modus deutlich effizienter als die Handwäsche.- Kochen/Backen: Wasserkocher sind die richtige Wahl, um kleinere Mengen Wasser für beispielsweise Tee zu erhitzen. Für Nudelwasser ist der Herd die bessere Wahl, jedoch mit passendem Topf und Deckel. Stichwort Backofen: Ein Vorheizen ist meistens unnötig.- Wäschepflege: Moderne Waschmaschinen reinigen bereits bei 30 oder 40 Grad hygienisch und halbieren dabei den Stromverbrauch.Beitrag zur Nachhaltigkeit"Kleine Verhaltensänderungen bewirken oft mehr als teure Technik und Energiekosten können so dauerhaft gesenkt werden. In Kombination mit einem Ökostrom-Tarif (https://www.gruenwelt.de/strom-easy-12.html) handeln Verbraucher nachhaltig", erklärt Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6265036