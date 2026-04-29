Symrise berichtete über einen besser als befürchteten Start ins Jahr 2026, mit einem organischen Umsatzrückgang von lediglich 0,4 % (1,25 Mrd. EUR), was die Konsensschätzungen von 1,21 Mrd. EUR übertraf. Während das Segment Scent & Care mit Herausforderungen bei UV-Filtern konfrontiert war, zeigte die Sparte Taste, Nutrition & Health eine Resilienz mit einem organischen Wachstum von 1,7 %. Das Management bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (organisches Umsatzwachstum von 2-4 %, bereinigte EBITDA-Marge zwischen 21,5-22,5 %), was Vertrauen in eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte signalisiert, die durch das Transformationsprogramm "ONE SYM" angetrieben wird. Trotz Währungsdruck und einem schwachen Start unterstützen das operative "Übertreffen" und der stabile Ausblick unser positives Investment-Argument. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 95,00 EUR, was ein ansprechendes Upside-Potenzial von 30 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag
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