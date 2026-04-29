Wie ein entsprechendes Dokument belegt, untersagt OpenAI seinem KI-Coding-Agenten Codex ausdrücklich, über Kobolde und ähnliche Kreaturen zu sprechen. Ein Marketing-Trick? OpenAI zufolge hat der Codex-Maulkorb einen ernsthaften Hintergrund. Im Jahr 2024 hatte Anthropic seinem KI-Modell Claude 3 vorübergehend ein sogenanntes Golden-Gate-Bridge-Feature verpasst -Â ein Experiment, um die Gedankengänge des Systems besser verstehen zu können. Claude brachte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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