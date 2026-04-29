Mit einer neuen KI-Richtlinie wollte die südafrikanische Regierung Klarheit im Umgang mit Chatbots und Agenten schaffen. Doch offenbar wurde der Gesetzesentwurf ebenfalls von Künstlicher Intelligenz entworfen. Wie das Ganze aufgeflogen ist. Immer mehr Regierungen entwerfen Gesetzesentwürfe für den Umgang mit und die geregelte Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Hier in Europa tritt etwa schrittweise der AI Act in Kraft und sorgt teilweise sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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