Paris (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) tagt diesen Donnerstag vor dem Hintergrund anhaltender Unsicherheit im Nahen Osten, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Es werde erwartet, dass der EZB-Rat den Einlagensatz unverändert bei 2% belässt. Diese Entscheidung dürfte einstimmig getroffen werden. Derzeit sei die Wirkung der Energiepreise auf die Kerninflation mit 2,3% im März noch begrenzt (Quelle: Bloomberg). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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