Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag stehen zunächst die EWU-Geldmengenentwicklungen im März zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Wie bereits in den letzten Monaten dürfte es eine nur mäßige M3-Expansion gegeben haben, was im Hinblick auf die möglichen Folgen des Energiepreisschocks durchaus vorteilhaft erscheine, für die konjunkturelle Perspektive aber kein unterstützender Faktor sei. Bereits zeitgleich mit den Geldmengenzahlen würden die preislichen Entwicklungen in einigen deutschen Bundesländern veröffentlicht werden. Die vorläufigen gesamtdeutschen Inflationswerte des laufenden Monats stünden am frühen Nachmittag an. Die bis in den April hinein gestiegenen und weiterhin auf hohem Niveau liegenden Benzinpreise würden erneut dominieren und die Geldentwertungsrate in Richtung drei Prozent treiben, womit die Zielverfehlung der EZB nochmals größer werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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