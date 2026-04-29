Hyundai läutet in Südkorea ein Pilotprojekt ein, bei dem E-Auto-Batterien im Abonnement genutzt werden können, anstatt im Autopreis inbegriffen zu sein. Das ist im Land aktuell nur mit einer Sondererlaubnis möglich. Das Pilotprojekt startet zunächst mit Taxis, soll aber später auf weitere Verbraucher ausgeweitet werden. Wie The Korea Times berichtet, ist es in Südkorea bisher ein Novum, das Fahrzeug- vom Batterieeigentum zu trennen. Mit diesem Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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